‘¿Lo hacemos tendencia?’, con esta frase empiezan muchos videos en TikTok del cantante Lenin Tamayo Pinares, conocido artísticamente como LENIN. Este jovencito de 22 años está difundiendo el quechua pop (Q-pop) desde el 2019; sin embargo, recién este 2022 está cobrando más fuerza gracias a la popular red social, la cual funciona como una ventana para llegar a más personas. Hasta el momento tiene casi 70 mil seguidores y 1,2 millones de likes (me gusta).

“El concepto del quechua pop lo tengo desde que estoy en tercero de secundaria. En ese año empecé a escuchar el pop coreano (K-pop). Ahí pensé por qué no lo uso como guía, pero revalorando nuestra música andina. Mi madre es la cantante Yolanda Pinares y ella hacía fusiones. Todo su arte fue una motivación para mí. Cuando llegué a quinto de secundaria decidí ser artista, pero en este mundo te suelen pedir una profesión. Estudié Psicología en San Marcos, terminé mi carrera y ahora estoy en lo que realmente me gusta: la música”, expresó este joven que llama Urpys (palomas en quechua) a sus seguidoras.

Si bien tomó cierta inspiración del pop coreano, él asegura que no quiere imitar ese estilo. “En las redes sociales hay muchos comentarios, entre positivos y negativos. Yo trato de quedarme con aquello que me ayuda a mejorar. Hay pensamientos rígidos que nos pintan como una sociedad resistente al cambio. Y eso no es así. No me desanimo, sigo con más fuerza”, contó LENIN, que tiene como slogan o frase: ‘amor y libertad’ .

Actualmente, está difundiendo con fuerza ‘Cuando estoy aquí’ (Tusurikusun) con su popular baile de La Huaraca. Pero, a la par está escribiendo una canción con un concepto muy fuerte.

Encuéntralo en TikTok como @23ninoficial

TikTok: Conoce a Mary Barboza, creadora del: ‘Aló, quiero hablar con un pollo…’

Ha cautivado con su sencillez y buen sentido del humor a sus casi 485 mil seguidores.

‘Ma, es que yo no sé hablar… Aló, quiero hablar con un pollo… quiero hablar con la pollería… venden pollo. ¡Maaaaa!’ Seguro esto te recuerda un viral de TikTok. La autora es la peruana Mariana Barboza, conocida como ‘Mary’, que abrió su cuenta en la popular red social hace 5 años, cuando se llamaba Musical.ly.

Sin embargo, empezó a subir videos con más frecuencia a esta plataforma digital con el inicio de la pandemia. “Yo viví en Argentina cuatro años, allá empecé haciendo mis videos, pero mis seguidores pensaban que yo estaba en Perú (risas). Como me gustaban hacer videos sobre la vida escolar necesita un uniforme, fue complicado conseguirlo porque en Argentina los estudiantes no usan uniformes. Me las ingeniaba”, contó esta jovencita de 23 años, que también es animadora de shows infantiles.

También reveló que el video con el cual se hizo conocida es una adaptación de una versión española. “Ahí pedían pizza, yo quise hacerlo más peruano y pensé inmediatamente en el pollo a la brasa. Mi inspiración también vino de mis experiencias personales porque alguna vez me he puesto nerviosa cuando llamaba a algún lugar y decía cualquier cosa (risas)”, expresó Mary, que espera retomar sus estudios de Educación Inicial muy pronto.

Al inicio, a sus padres no les simpatizaba que hiciera videos en TikTok, pero ahora el panorama ha cambiado. “Están orgullosos de mí, a veces también salen en ellos y hasta les dicen a sus amigos: ‘mira este video, ella es mi hija’ ja, ja, ja. Ellos saben que me divierto mucho haciendo tiktoks”, agregó Barboza, que cuenta con casi 485 mil seguidores.

Pueden ver sus ocurrencias en su cuenta de TikTok (@la.marymary).