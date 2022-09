Bajo el lema: ‘aprendamos juntos y alcancemos nuestros sueños’, Deivis Rivera Silva se ha ganado un lugar en el mundo del TikTok. Este joven huancaíno de 23 años ingresó a la popular red social en mayo de 2021 para compartir sus conocimientos en tecnología y otros temas curioso. No imaginó que sus videos cautivarían al público tanto que ahora cuenta con 1,5 millones de seguidores.

“Al salir de mi trabajo en diciembre de 2020 tuve bastante tiempo libre y ahí pensé en hacer un contenido propio, una marca propia en las redes sociales y como TikTok estaba dando la hora, abrí una cuenta. Publiqué un video y en el primer mes llegué a los 20 mil seguidores, eso me motivó a seguir e informarme más”, contó este ingeniero de sistemas.

Reveló también que en el camino observó que los creadores de contenido crecen rápido en las redes sociales gracias a una fórmula secreta. “Debemos descubrir cuál es la que puede funcionar con nosotros. Por ejemplo, a mí me fue muy bien con ‘las top 3′; por ejemplo, hice videos sobre 3 apps gratis para tu teléfono, 3 reproductores de música offline, 3 trucos de Alexa que debes conocer y 3 apps gratis para tiktokers. Eso jaló mucho la atención de la gente”, precisó Deiv, como es conocido en TikTok.

Él escribe los guiones, graba los videos y los edita. Una recomendación que deja para ‘no morir en el intento’ como creador de contenido es trabajar por bloques. “Un día deben escribir los guiones de toda la semana, otro día los graban y otro día los editan. De esta manera, tendrán material listo para una semana y no estarán abrumados con el tiempo. Yo me he acomodado bien con ese sistema”, agregó.

En TikTok lo encuentras como: @deiv_rivera

TikTok: Joven difunde el quechua pop (Q-pop) a través de las redes sociales

El concepto del quechua pop lo tiene desde que está en tercero de secundaria. En ese tiempo empezó a escuchar el pop coreano (K-pop) y decidió usarlo como guía, pero revalorando nuestra música andina.

Actualmente, está difundiendo con fuerza ‘Cuando estoy aquí’ (Tusurikusun) con su popular baile de La Huaraca. Foto: Difusión.

¿Lo hacemos tendencia?’, con esta frase empiezan muchos videos en TikTok del cantante Lenin Tamayo Pinares, conocido artísticamente como LENIN. Este jovencito de 22 años está difundiendo el quechua pop (Q-pop) desde el 2019; sin embargo, recién este 2022 está cobrando más fuerza gracias a la popular red social, la cual funciona como una ventana para llegar a más personas. Hasta el momento tiene casi 70 mil seguidores y 1,2 millones de likes (me gusta).

“El concepto del quechua pop lo tengo desde que estoy en tercero de secundaria. En ese año empecé a escuchar el pop coreano (K-pop). Ahí pensé por qué no lo uso como guía, pero revalorando nuestra música andina. Mi madre es la cantante Yolanda Pinares y ella hacía fusiones. Todo su arte fue una motivación para mí. Cuando llegué a quinto de secundaria decidí ser artista, pero en este mundo te suelen pedir una profesión. Estudié Psicología en San Marcos, terminé mi carrera y ahora estoy en lo que realmente me gusta: la música”, expresó este joven que llama Urpys (palomas en quechua) a sus seguidoras.

Si bien tomó cierta inspiración del pop coreano, él asegura que no quiere imitar ese estilo. “En las redes sociales hay muchos comentarios, entre positivos y negativos. Yo trato de quedarme con aquello que me ayuda a mejorar. Hay pensamientos rígidos que nos pintan como una sociedad resistente al cambio. Y eso no es así. No me desanimo, sigo con más fuerza”, contó LENIN, que tiene como slogan o frase: ‘amor y libertad’ .

Actualmente, está difundiendo con fuerza ‘Cuando estoy aquí’ (Tusurikusun) con su popular baile de La Huaraca. Pero, a la par está escribiendo una canción con un concepto muy fuerte.

Encuéntralo en TikTok como @23ninoficial

