Una madre de familia dedicada a la venta de golosinas y helados en las calles del distrito de La Victoria, improvisó un columpio en un árbol para que su hijo de 5 años se divierta mientras ella realiza sus labores. El hecho fue captado en un video de TikTok y se viralizó en las redes sociales.

Se trata de la señora Lucy de 37 años y su pequeño hijo de 5 años, quienes llegan cada mañana al cruce de las avenidas El Aire y Canadá del referido distrito.

Según contó Lucy al programa 24 Horas, todos los días llega a las 8:00 A.M. y lo primero que hace es armar el improvisado columpio que consta de un pedazo grande de tela y una soga.

La Victoria: mamá heladera improvisa columpio en la calle para que su hijo no se aburra mientras trabaja. (Video: 24 Horas)

De este modo, el niño se entretiene mientras que la mujer vende sus productos. “De alguna manera lo tengo acá conmigo por tantas cosas que pasan ahora... yo tengo otro hijo de 14 años que sí se queda en la casa”, señaló Lucy.

“Tenemos que ingeniarla para que ellos se sientan cómodos. Una señorita me dijo que me habían grabado(...) me sentí emocionada por los comentarios, me llenó de orgullo”, finalizó.

