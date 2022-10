VIRAL. El indignante trato de un profesor se ha hecho viral en redes sociales, luego que los alumnos compartieron un video del docente explotando en plena clase y cuestionando duramente con fuertes calificativos.

En las imágenes se observa a un profesor mal humorado preguntando por su delegado, sin embargo, ante el silencio del alumnado, el maestro estalla. El video no tardó en hacerse viral en Tiktok generando todo tipo de comentarios.

“ Estoy preguntando desde hace rato quién miércoles es mi delegado en esta maldita aula y nadie me responde , quién es (...) grrr, y por qué no me responde”, cuestionó el profesor.

Según se menciona en los comentarios, este suceso habría sido durante una clase en la Universidad de Trujillo, en La Libertad, sin embargo, no está confirmado.

TROME | Profesor peruano es criticado por perder los papeles