‘Los capos están ready, las mamis están ready. Y en la calle ‘tamos ready. Yeah, yeah, andamos ready’. Al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del reguetonero Daddy Yankee, Yoshe Rebatta enseña cardio dance (disciplina que fusiona la danza con las actividades físicas) a través de TikTok. Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora casi 200 mil seguidores en esta famosa red social.

“Soy profesora de baile hace siete años, enseñaba género urbano, pero ahora me dedico a hacer cardio dance. Durante la pandemia me di cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se me ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’, disfrutar de la música y bajar de peso”, cuenta esta jovencita de 28 años.

El talento lo heredó de su madre, que también fue profesora de baile. “Como no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba a sus clases desde muy chiquita. Ahí yo veía sus rutinas y cómo le apasionaba la danza. Fue mi inspiración verla, por eso cuando crecí, ya tenía claro qué quería hacer en mi vida. Ahora estoy superfeliz porque sé que mis seguidores se divierten con mis videos y también los ayudo a llevar un estilo de vida más saludable”, expresa Yoshe.

Esta entusiasta bailarina cada día mejora su contenido para que más gente la siga en TikTok (@yoshe.rebatta) y también se suscriba a su canal de YouTube (Yoshe Rebatta). “El TikTok se ha convertido en una ventana para mostrar lo que hago”, indica.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

¿Sabes quién es el Señor Candy de TikTok?

Mi corazón se agita. ¡Oh deslumbrante, Anthony! Me gusta Anthony, mucho más que cualquier otro’, con esta frase del famoso manga japonés y un filtro de tendencia, Alex Castillo Lozada ha captado la atención de los fanáticos de TikTok, a tal punto que ahora lo llaman el ‘señor Candy’. Este comunicador de 43 años entró a esta popular red social cuando empezó a hacer trabajo remoto por la pandemia, pero fue hace poco que ganó más notoriedad y hasta el momento tiene 55 mil seguidores y 1,6 millones de reacciones positivas (me gusta).

“El filtro de la cara grande y los ojitos llorosos creo que fue creado para mí (risas), me calza perfecto, seguro porque soy cabezón. No pensé que hacer un video de este recordado dibujo animado me hiciera más conocido. Hasta cuando voy a la bodega, la gente mi mira y dice: ‘el señor Candy’. Ya soy famoso, pero aún me da cositas ja, ja, ja. Por eso, ahora tengo más videos sobre Candy, tienen que verlo en mi TikTok”, expresó con alegría Alex, quien también ha hecho parodias de telenovelas y películas peruanas.

En cuanto a los comentarios, recibe entre buenos, malos y destructivos. Algunos le ponen que ya está muy viejo para hacer esos videos, pero él no se amilana; al contrario, eso le da más ánimo para seguir creando contenido para esta red social.

“Mis gestos son naturales, espontáneos. Puedo grabar un video en cualquier momento, tomando desayuno o almorzando. Tengo la capacidad de memorizar rápido los textos. Me parece que ese es mi jale, la espontaneidad, eso hace que pueda conectar más con la gente”, indicó.

Puedes ver sus ocurrencias en su cuenta de TikTok (@alexclozada).

MÁS INFORMACIÓN:

¡Pronto 10 años! Exsiamesas peruanas celebrarán exitosa operación que las separó y salvó sus vidas

¡YouTube de aniversario! ¿Cuántos años cumple, videos más vistos y cómo va ahí el éxito de Shakira con BZRP?

La edad de jubilación pasaría de 70 a 75 años, tras aprobación de Comisión de Trabajo