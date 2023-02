‘Mi corazón se agita. ¡Oh deslumbrante, Anthony! Me gusta Anthony, mucho más que cualquier otro’, con esta frase del famoso manga japonés y un filtro de tendencia, Alex Castillo Lozada ha captado la atención de los fanáticos de TikTok, a tal punto que ahora lo llaman el ‘señor Candy’. Este comunicador de 43 años entró a esta popular red social cuando empezó a hacer trabajo remoto por la pandemia, pero fue hace poco que ganó más notoriedad y hasta el momento tiene 55 mil seguidores y 1,6 millones de reacciones positivas (me gusta).

“El filtro de la cara grande y los ojitos llorosos creo que fue creado para mí (risas), me calza perfecto, seguro porque soy cabezón. No pensé que hacer un video de este recordado dibujo animado me hiciera más conocido. Hasta cuando voy a la bodega, la gente mi mira y dice: ‘el señor Candy’. Ya soy famoso, pero aún me da cositas ja, ja, ja. Por eso, ahora tengo más videos sobre Candy, tienen que verlo en mi TikTok”, expresó con alegría Alex, quien también ha hecho parodias de telenovelas y películas peruanas.

En cuanto a los comentarios, recibe entre buenos, malos y destructivos. Algunos le ponen que ya está muy viejo para hacer esos videos, pero él no se amilana; al contrario, eso le da más ánimo para seguir creando contenido para esta red social.

El señor Candy de TikTok.

“Mis gestos son naturales, espontáneos. Puedo grabar un video en cualquier momento, tomando desayuno o almorzando. Tengo la capacidad de memorizar rápido los textos. Me parece que ese es mi jale, la espontaneidad, eso hace que pueda conectar más con la gente”, indicó.

Puedes ver sus ocurrencias en su cuenta de TikTok (@alexclozada).

TikTok se ha convertido en la red social más popular entre los más jóvenes (y no tan jóvenes) y, según informes de ByteDance Ltd. hasta julio de 2022, tiene 1023 millones de usuarios activos. Por eso, si quieres ganar más seguidores y convertir tus videos en virales (que se difundan con gran rapidez en la red social) aquí te damos unos buenos consejos:

TENDENCIAS. TikTok se mueve por modas y tendencias, por lo que siempre hay un audio, una canción, un baile, un efecto o un formato que, durante unos días, es el protagonista. Ubícalo y úsalo, solo recuerda que siempre tienes que darle un toque original para destacar del resto.

HUMOR. El porcentaje de videos reproducidos hasta el final es mucho más alto cuando tienen humor y nos ‘roban’ sonrisas y carcajadas. Utiliza este recurso, sin llegar a la exageración o dar una falsa comicidad.

HASHTAGS. Son excelentes aliados de las publicaciones, ya que permiten que los usuarios encuentren contenido relevante para ellos y también hacen que TikTok sea capaz de clasificarlos y mostrarlos a la audiencia que considere. Evita los genéricos, apuesta por los más específicos.

DURACIÓN. Toma en serio la regla de los 3 segundos porque si tu video no causa interés en ese tiempo, TikTok pensará que el contenido es aburrido. Debes dar la información en poco tiempo de una forma clara y entendible.

HERRAMIENTAS. Esta red social ofrece numerosas herramientas y recursos para crear videos originales con los que puedas diferenciarte de la competencia.

COLABORACIONES. Para lograr el éxito se debe trabajar en equipo. En TikTok es muy común que un creador de contenido colabore con otros para que pueda llegar a un número mayor de usuarios. También se puede hacer un TikTok Duet, que consiste en hacer un video con pantalla dividida.

