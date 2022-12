La historia de Chulito, un perro con cáncer, conmovió a miles de usuarios de TikTok. Su dueña usa su cuenta (Kalu Cuadrado) en la famosa red social para narrar cómo ambos viven el día a día luego que a su mascota la diagnosticaran con la peligrosa enfermedad.

Según contó la joven, llevó a su perrito a la veterinaria para que le hicieran sus exámenes de rutina, sin esperar que le encontrarían un tumor. De inmediato programó la operación y dos semanas después le entregaron los resultados: el can tenía un tumor maligno.

La mujer, consternada por la mala noticia, buscó referencias de médicos veterinarios especialistas y le recomendaron a un experto. Fue allí que le indicaron que no debió operar a Chulito, pero ella no se desmoralizó. Comenzó con nuevos exámenes para ver si su engreido había hecho metástasis y por suerte no fue así, aunque le encontraron un nuevo tumor en el hocico.

Pese a las difíciles circunstancias, el perro y su dueña no se desmoralizan y ven con optimismo el futuro que se les avecina. Según contó al mamá de ‘Chulito’, este lunes tiene su primera electroquimio y una biopsia en su boquita.



CHULITO AYUDA A SU MAMÁ A VENDER SANDALIAS

Además de los trámites por su estado de salud, Chulito ayuda a su mamá, una comerciante del Centro de Lima, a vender sandalias en la vía pública. Según una reciente publicación de TikTok, estos días las ventas estaban bajas en su tienda y decidieron salir a las calles a ofrecer sus productos.

El perrito, armado con un cartel que ofrecía 2 sandalias por 30 soles, permaneció todo el día junto a su dueña ayudándola a vender.

Chulito fue diagnosticado con cáncer recientemente. Su dueña no se aminala ante las adversidades y se acompaña del perro para vender sandalias en el Centro de Lima. Video: TikTok | Kalu Cuadrado

