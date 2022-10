Piero Isaías Díaz Sánchez (23) está en TikTok desde el 2020, en plena pandemia y cuando esta red todavía no era tan popular. No la pensó dos veces y con la chispa bien heredada de sus padres, empezó a publicar videos que, gracias a esa picardía y humor tan particular que le pone en cada broma o parodia, se hicieron virales en cuestión de segundos.

“Mis primeros videos fueron con mi abuelo y se hicieron virales al toque. Ahora grabo con mis papás y la respuesta ha sido muy buena. No fue difícil convencerlos porque son ‘chongueros’. Al menos mi papá es el alma de las fiestas y cuando me jala, armamos la hora loca ja,ja,ja. Mi mamá prefiere estar detrás de cámaras, pero me apoya un montón”, comenta Piero, que además de ser creador de contenido, estudia Comunicación Audiovisual.

Joven asegura que junto a su padre son los reyes de las fiestas. Foto: Piero Díaz.

Videos como ‘Yo en el mercado’, ‘Cuando escucho a mi mamá cantando canciones de Karol G’ y ‘Mi papá y yo bailando huaino en una fiesta’ son de los más famosos en su red social. Y así como jugando hasta sus papás se han vuelto famosos en su TikTok. Reciben halagos y varios piropos.

“Mi único objetivo es divertir a la gente. Me gusta que se rían con mis videos. Si has tenido un día difícil y por ahí te cruzas con mi TikTok, de hecho vas a pasarla bien. Agradezco muchísimo a mis seguidores porque me motivan a seguir en esto y bueno también a mis haters ja,ja,ja. No podemos caerle bien a todo el mundo”, se ríe el tiktoker, que tiene más de 418 mil seguidores.

Comunicador Audiovisual tiene más de 418 mil seguidores en TikTok. Foto: TikTok Piero CriaDíaz.

Piero confiesa que mantenerse vigente en TikTok no es una tarea sencilla, ya que se necesita mucha constancia y dedicación. No ha estudiado actuación, pero planea llevar un taller de stand up comedy.

Puedes encontrarlo en TikTok como: @pierocriadiaz

TE VA A INTERESAR:

Turrón de Doña Pepa: ¿a qué equivale comerse 1/4 de este dulce?

Mundial de Qatar: 7 de cada 10 hogares peruanos verán los partidos ¿Qué consumirán y en qué gastarán más?

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo todos los días?