Jhair Antonio Díaz Ramírez (20) continúa ganándose el cariño de los asiduos visitantes a la red social TikTok, con su cuenta Papi. Tiene más de 273 mil seguidores en esta plataforma y cada día aumenta la cifra gracias a su gran carisma y simpatía. Llegó de la selva para estudiar Comunicaciones y ha logrado estabilizarse en la capital.

“La universidad en la que estudiaba en Tarapoto no fue licenciada, así que les dije a mis padres que vendría a Lima a estudiar Comunicaciones y que ellos solo me pagaran los estudios. Yo buscaría la manera de ganar dinero para solventar otros gastos, porque creo que ya es bastante ayuda la que me dan”, afirma.

Jhair se inició en las redes en 2019 y lo hizo como jugando, sin imaginar que su primer video conseguiría más de un millón de vistas.

Otro de sus videos virales y por el que muchas personas lo reconocen en la calle, es el que protagonizó durante un temblor.

Estudia Comunicaciones y desea incursionar en la televisión.

“Ese video es muy gracioso, pero real, algunas personas que me reconocen de inmediato me preguntan: ‘¿tú eres el chico del temblor?’. Y les respondo: ‘si yo soy el chico del temblor’. Me divierto mucho con esas cosas y las agradezco porque gracias a las personas que ven el contenido que publico, me gano la vida honradamente, ya que hay empresas que me contratan para campañas publicitarias en TikTok e Instagram y todos son bienvenidos”, asegura.

Comenzó de cero en la especialidad y sus estudios por hoy son de manera remota, eso le permite grabar contenido de forma interdiaria y subirlo a TikTok.

EN TELEVISIÓN

“La verdad es que si se ríen de mí y conmigo, soy feliz. Algunos dirán que se burlan de mí, pero eso no me importa si consigo que se diviertan. Cuando me escriben diciendo: ‘Te pasaste, me hiciste el día’, es una gran noticia para mí, yo sueño con poder mostrar mi talento en televisión nacional, para eso me preparo estudiando y practicando mis rutinas”, indica.