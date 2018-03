La Tinka: ganador de pozo de más de 12 millones de soles sigue sin reclamar su premio [VIDEO y FOTOS]

Han pasado más de tres meses desde que reventó el pozo de 12 millones de soles de La Tinka, pero hasta el momento el ganador no se ha presentado para cobrar su jugoso premio.



Alberto D’Angelo, gerente general de Intralot, contó que pese a los esfuerzos que han hecho para encontrar a este nuevo millonario, hasta el momento nadie sabe nada de él.



“El ticket ganador fue comprado en la ciudad de Ica. Es la primera vez que un ganador no recoge un premio tan importante”, precisó a Trome.



REGLAS DEL JUEGO

El tiempo se le acaba al afortunado, pues según la ley, Intralot solo puede esperar seis meses para entregar el premio. De no aparecer el ganador, dicho dinero será donado al Instituto Peruano de Deporte (IPD) y un porcentaje a la Beneficencia Pública.



“Es lamentable, pero son las reglas del juego, así que pedimos al poseedor de este ticket que se acerque a nuestras oficinas ubicadas en San Borja para recoger su platita. Se entregará el dinero a quien posea el ticket ganador”, precisó el ejecutivo.



La jugada ganadora salió el pasado 22 de noviembre y las bolillas fueron: 41, 25, 6, 3, 8 y 24.