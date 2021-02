Con el video de su ceviche para dos personas con seis soles, Carlos Guerra, el popular Tío Lenguado de YouTube, se ha hecho conocido en todo el país. Y es que, en la popular plataforma, este video ya superó las 800 mil reproducciones y amenaza con irse por el millón. Por eso, en esta ocasión conversamos con él sobre su éxito en las redes sociales y cómo hiso para preparar este platillo, con solo ‘6 lukitas’.

En esta entrevista, El Tío Lenguado también nos contó que es lo que alistan junto a su hijo, el YouTuber Desocaos para este 2021 y se pronunció sobre su pasión por correr olas y el parecido físico con el exentrenador de Alianza, Mario Salas, equipo del cual es acérrimo hincha.

Un tremendo éxito con el video del ceviche de seis soles que ya se va por el millón de reproducciones…

Ese fue el primer video que hicimos, lo hicimos así de puro vacilón, pegó, fue un boom y no paramos hasta ahora. Yo sinceramente no sabía lo que eran las redes. Lorenzo (su hijo el YouTuber Descocaos) me dijo ‘papá puedes hacer un ceviche frente a cámaras’ y lo hicimos. Así como soy en los videos, soy siempre igual; no hay nada diferente en mí.

¿Pero imaginaron el éxito que iban a lograr con este video?

Para nada, te lo juro que para nada. Ni por acá se me pasó que iba a ser algo tan fuerte, porque es increíble la cantidad de seguidores, que hay. En las calles, no sabes. Todavía ‘no me cuadra’.

No solo has preparado el ceviche de seis soles, también una causa familiar con 15 soles y hasta un sushi de 5 soles…

Hay que saber comprar nada más y comprar lo que está de temporada, que es más barato, y un poquito de ingenio nada más. Yo cuando voy al mercado soy como esas señoras que compran de a poquitos, igualito. La vez pasada me vendieron medio pimiento, imagínate. Yo pedí un pimiento pequeño ‘y me dijeron no hay, le doy la mitad’, excelente, así era la cosa. No es tan difícil.

¿Tío Lenguado cuéntanos cono nace este vínculo tuyo con la cocina?

Yo he tenido restaurantes de pescados y mariscos, tuve dos en Piura y uno en Lima. Llegó un momento que me separé de la madre de mis hijos y desde ahí comenzó a cocinar, hacía el desayuno, el almuerzo y la cena, todos los días. No siempre he tenido buenos trabajos y siempre he sabido ahorrar, siempre he sabido comprar correcto y todos los platos que ustedes ven en los videos, son los que yo hago en mi casa y sé cuánto cuestan porque los hago hace años. Así es la cosa, lo mío es real, no es armado ni nada. Hace años que lo hago y lo seguiré haciendo porque preparo lo que a mí me gusta y como lo que a mí me gusta y en verdad como barato.

Con 15 soles, el Tío Lenguado preparó una causa familiar. (Foto; YouTube)

También hemos visto que has preparado ceviche de muymuy cuéntanos sobre eso.

A mí nunca me ha gustado vivir en la ciudad. Yo he vivido en Lima hasta los 40 años, de ahí me vine acá al norte a vivir. Viví 15 años en Sullana y 7 años en Piura y siempre en campo. Me gusta todo lo que es natural, cuando era niño yo he veraneado en San Bartolo y mi papá era fanático de todo lo que era del mar, todo lo que salía del mar se lo comía. De ahí tengo esa virtud. Me di cuenta que en Chicama habían unos muymuy gigantes y espectacular, unos platos espectaculares. Solamente tener un poquito de criterio para prepararlo, no es nada del otro mundo, es sumamente sencillos.

Y esto de cocinar en altamar, me imagino que lo has hecho un montón de veces.

Viví un año en Punta Mero, dos años en el Alto y un año en Órganos. Yo compraba langosta y lo vendía a los mejores hoteles y restaurantes de Lima. Sé bastante sobre los pescados y mariscos de acá, sé dónde salen, la temporada, la época. Como te darás cuenta la mayoría de platillos son marinos, porque el mar es mi vida, es lo que más sé. Los pescadores me llevaban a sus faenas para que les cocine, entonces el mejor cebiche que puedes probar, es el de pescado recién salido del mar y lavado con agua de mar, ya no requiere sal. Es espectacular, es increíble ese cebiche, es el mejor.

PROMOCIONA INCREÍBLES LUGARES DEL NORTE

¿Tío Lenguado también promocionas las playas del norte?

Como te vuelvo a repetir, a mí no me gusta la ciudad, yo cuando tengo libre me voy a la playa, la sierra, los lagos, los ríos y lo que sea. Antes me iba caminando en bicicletas, con mis hijos, como sea. Ahora ya tenemos motos gracias a YouTube, pero igual seguimos saliendo al campo. Nos encanta salir al campo, estar en contacto con la naturaleza, la mejor terapia.

En otras partes del país, todos hablando de Máncora o Huanchaco, pero en tus videos hemos visto playas hermosísimas que no son tan promocionadas.

Acá cuando dices Piura, dices Máncora; pero hay muchos atractivos que nadie los conoce y que están cerca y son fáciles de llegar. Ya tenemos un cronograma para ir a varios de estos lugares, en carro en moto, en bicicleta, a pie, como sea. De eso se trata de promocionar todo lo que tenemos, es barato ir a esos lugares y hay que aprovecharlos.

También corres olas y eres seguidor de los deportes acuáticos

Corro tabla desde los trece años, ya tengo 48 horas corriendo olas, es mi pasión no puedo vivir sin correr olas por eso me mude acá al norte, porque las mejores olas están acá, el agua es caliente, el clima y por todo lo que significa el mar y por todos los mercados y mariscos. El norte es una bendición.

El Tío Lenguado junto a su hijo el Descocaos. (Difusión)

TIO LENGUADO, HINCHA DE ALIANZA

¿Has anunciado que vas a tener tu restaurante, pero también vas a cobrar seis soles como en tus videos?

Nooo, jajaja. La gente sabe porque yo leo comentarios, los precios que yo doy son para la casa; pero ya un restaurante tiene alquiler, tiene gastos fijos, impuestos, personal. La gente comprende, yo voy a comprar ni muy barato, ni muy caro, voy a cobrar lo justo y voy a servir bien, me gusta servir bien, esa es mi característica. La gente sabe que lo mío es algo diferente, va a ser una locura, va a ser algo novedosos, seguro muchos se van a copiar; pero está bien. Tenemos varios proyectos, no solamente comida, sino de meterle a los videos allá adentro.

¿Cómo así surgió esta comparación con el exentrenador de Alianza Mario Salas?

Yo le dije al Desocaos, una vez que le enseñé una foto de Mario Salas, ‘creo que soy igualito, y el la vio y me dijo: Sí papá eres igualito’; pero nunca lo dijimos en cámaras. Los seguidores fueron los que comenzaron a hacer las comparaciones y en verdad sí me parezco bastante. Yo soy hincha de Alianza y me dio una pena enorme que se haya ido a la baja. Me imagino que la mitad del Perú está con este sentimiento. Vamos a ver, la segunda no es fácil, igual vamos a seguir hinchando.

¿Qué se viene en el canal del Tío Lenguado y el Descocaos TV este 2021?

Ah quieres una primicia. Vamos a comenzar con las aventuras. Tenemos un bote inflable y vamos a hacer unas incursiones por playas que hay acá en el norte, muy bonitas y accesibles para todo el público. Entonces vamos a enseñarles una rutas marinas muy bonitas y vamos a ir con todo el team del Descocaos TV. Esperemos no hundirnos nomas porque estamos todos gordos.





