"Nunca sacó su arma, no tiene sentido". Estas fueron las primeras palabras de Eric Paddock, hermano de Stephen Paddock, el autor del tiroteo en Las Vegas, que acabó con la vida de casi 60 personas y dejó más de 500 heridos.



Stephen Paddock era un contador público jubilado de 64 años que vivía junto a un apacible campo de golf en la ciudad de Mesquite, en Nevada.



En la noche del domingo, según informaciones de la policía, Paddock se apostó en un cuarto del piso 32 del hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, y disparó contra una multitud que asistía a un concierto de música country.



Se desconocen por completo las motivaciones de Paddock. Sus familiares dijeron no tener idea de qué ocurrió con el discreto jubilado.



La policía de Las Vegas cree que el autor del tiroteo se suicidó. La policía de Las Vegas cree que el autor del tiroteo se suicidó. Difusión

Su hermano Eric Paddock dijo al diario Las Vegas Review-Jornal: "No tenemos idea de qué ocurrió. Es como si un asteroide hubiese hecho impacto sobre la familia".



Según dijo, su hermano no tenía ningún vínculo político o religioso. "Era apenas un tipo normal. Algo se quebró en él, algo ocurrió", comentó. "Estamos en estado de shock", añadió.



Paddock, quien fue hallado muerto en su cuarto, no tenía ningún antecedente policial ni registro de arresto. La policía informó que se suicidó antes de que los agentes llegaran a su habitación.



Amag, órgano de propaganda del grupo Estado Islámico (EI), dijo que el autor del atentado de Las Vegas era un soldado del EI. Sin embargo, el FBI declaró que no tenía pruebas de "ningún vínculo con un grupo terrorista internacional".



En tanto, en la cadena NBC su familia comentó que Stephen disfrutaba de hacer viajes a Las Vegas para asistir a espectáculos y apostar en los casinos.