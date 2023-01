LO RECHAZA. Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mostró su desacuerdo en que un grupo de alumnos hayan albergado alrededor de 300 manifestantes en las instalaciones de la casa universitaria. Según explicó, se están dañando las instalaciones del campus.

“ No puedo entender que los alumnos permitan que se ingrese a maltratar la infraestructura, un grupo de alumnos porque no son todos . La gran mayoría no están de acuerdo con la decisión porque cuidan su patrimonio. Son las autoridades que deben tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el patrimonio”, dijo.

TROME | Rectora de la UNMSM se pronuncia

En declaraciones a Canal N, la rectora pidió la intervención de las autoridades para desalojar a los manifestantes, quienes llegaron a Lima de diversas ciudades del país para participar en la ‘Toma de Lima’ en rechazo a Dina Boluarte y al Congreso de la República.

“Se tiene que desocupar la universidad, no es un campo de batalla, sino un centro de cultura y de investigación y no puede ser tomada por un grupo de pobladores. Si quieren tomar las universidades, por qué no se van a otras universidades también, por qué solo a San Marcos. Es un grupito de alumnos y los demás son personas camufladas. Los alumnos no llegan a 30”, acotó.

PROTESTANTES SON ALBERGADOS EN UNMSM

Un masivo grupo de manifestantes que llegó a Lima para participar en una marcha contra el Gobierno prevista para el jueves ingresó esta mañana a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que fue tomada en la víspera por estudiantes.

De acuerdo con América Noticias, el grupo que ingresó esta mañana por la puerta número 3 de San Marcos proviene de la provincia de Canchis, Cusco. Se trata de una amplia delegación que portaba mochilas y equipajes e ingresaban al recinto con el apoyo de un grupo de jóvenes.

Un supuesto representante de los estudiantes indicó que la Federación Universitaria de la UNMSM apoya tanto la toma de la universidad como la decisión de albergar a los manifestantes que llegaron desde provincia, aunque se desconoce hasta ahora la posición de las autoridades de San Marcos.

“Los compañeros vienen organizados y ellos mismos garantizan su propia alimentación y aseo personal ”, declaró a los medios de comunicación un joven con el rostro cubierto sobre las condiciones en que acogerán a los manifestantes. Tampoco indicó por cuánto tiempo permanecerían en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR