Ministerio Público abre investigación preliminar contra Tony Rosado por presuntas agresiones contra mujeres | FOTOS

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por 60 días contra el cantante Vícto Agustín Rosado Adanaque, más conocido como Tony Rosado, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres.

La Fiscalía indicó que la decisión de investigar a Tony Rosado fue adoptada por el 4to despacho de la 3º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que dispuso la realización de diversas diligencias orientas a esclarecer el caso.

Tony Rosado durante una entrevista "justificó" los feminicidios en el Perú. Las polémicas declaraciones no fueron tomadas nada bien por el público.

#Urgente | El Ministerio Público dispuso abrir 60 días de #InvestigaciónPreliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como 'Tony Rosado', como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres. pic.twitter.com/XQk5MImfH8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 12 de julio de 2019

"No incentivan nada. Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", señaló Tony Rosado e en una entrevista al programa 'Magaly TV La Firme'.

Por tal razón, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió que la Fiscalía le abra investigación por apología a la agresión contra la mujer.

"Las expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres”, expresó el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez enterado de las opiniones del artista.



En su defensa, Tony Rosado escribió un mensaje en Facebook: "Sres. de ATV y Programa 'Magaly, la firme', sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi publico a que agredan y maten a mujeres eso falso".