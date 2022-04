La inmovilización social obligatoria en Lima y Callao, impuesta por el presidente Pedro Castillo tras desatarse un nuevo paro nacional, ha desencadenado una serie de cuestionamientos. Instituciones, políticos, municipalidades y gremios expresaron su descontento por esta medida.

La medida inició hoy martes 5 de abril a las 02:00 a.m. y se prolongará hasta las 11:59 p.m. según el D.S. 025-2022-PCM. Una de las primeras instituciones en pronunciarse fue la Defensoría del Pueblo, misma que calificó de “inconstitucional”.

“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”, indicó.

Transparencia

Otra en pronunciarse fue la Asociación Civil Transparencia que exigió al Gobierno de Pedro Castillo que cese con la medida de inmovilización social obligatoria. En un comunicado se detalla que no hay una justificación adecuada para establecer tales restricciones.

“Transparencia condena la restricción de libertades y derechos ciudadanos como resultado de la incapacidad del Gobierno para atender las demandas y protestas ciudadanas, todo ello sin la justificación debida, y sin la información adecuada y oportuna sobre el contenido de las medidas restrictivas”, se lee en el pronunciamiento.

Municipalidad de San Isidro

La Municipalidad de San Isidro indicó que “deplora y rechaza la medida impuesta por inconstitucional”. También exhortó a los vecinos de San Isidro a “mantener la calma y tranquilidad; y a continuar con libertad en las labores cotidianas”.

Políticos y sus partidos

Partido Morado

“Señor presidente, por el bien del Perú y un futuro mejor para sus ciudadanos, ¡RENUNCIE!. Las peruanas y los peruanos no podemos seguir perjudicándonos. Su incapacidad para gobernar está debilitando la democracia y la institucionalidad del país”

Señor presidente @PedroCastilloTe, por el bien del Perú y un futuro mejor para sus ciudadanos, ¡RENUNCIE!. Las peruanas y los peruanos no podemos seguir perjudicándonos. Su incapacidad para gobernar está debilitando la democracia y la institucionalidad del país. pic.twitter.com/qQf0aZnlsV — Partido Morado (@partidomorado) April 5, 2022

Verónica Mendoza

“Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes se impuso en el Corredor Minero del Sur y otras regiones, y que nunca resolvió nada sino, por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente”.

1/3 El gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de "resolución de conflictos" de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos. — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) April 5, 2022

Avanza País

“Consideramos que es absolutamente arbitraria, desproporcionado e inconstitucional, dado que limita las libertades de las personas... El toque de queda, como medida para gestionar conflictos sociales, evidencia la falta de idoneidad y la incapacidad del Gobierno del presidente Castillo”.

El grupo parlamentario Avanza País se pronuncia ante la orden de inmovilización decretada por el poder ejecutivo. pic.twitter.com/EmDUMZg5RU — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) April 5, 2022

Alianza para el Progreso

“Exhortamos al presidente Pedro Castillo a dejar sin efecto la inmovilización social anunciada de manera abrupta el día de ayer. La disposición constituye una medida abiertamente contraria a los principios constitucionales”.

Exhortamos al presidente @PedroCastilloTe a dejar sin efecto la inmovilización social anunciada de manera abrupta el día de ayer. pic.twitter.com/GzN0JBqEao — APP (@Peru_APP) April 5, 2022

Gremios

Productores agrarios

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que la medida de Castillo no considera a los sectores alimentación y agrario, los cuales nunca se detuvieron durante la inmovilización social de la pandemia.

“Es una norma que no ha sido pensada con el tiempo adecuado. Nuestro país está en un proceso de desarrollo y mejora económica, entrando todos los sectores a actividad económica después de estos años de para”, señaló Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.

Cámara de Comercio de Lima

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también cuestionó la orden de inamovilidad social y paralización de actividades económicas. Advirtió que, por cada día de inmovilización, solo en Lima Metropolitana y el Callao, el PBI del país pierde alrededor de S/1.000 millones.

Solo en el caso del comercio mayorista y minorista se perderían S/140 millones diarios, afectando a 1.1 millones de personas que laboran en el sector. Mientras, en el rubro de alojamiento y restaurantes se perderían otros S/51 millones.

Gamarra

La Asociación Empresarial Gamarra Perú también rechazó el toque de queda decretado por el Ejecutivo para hoy, martes 5 de abril de 2022.

“La medida, desproporcionada y carente de legitimidad, se da en medio de la campaña otoño-invierno, que es una de las principales temporadas del año, por el número de visitantes a las tiendas, de ventas y producción de los talleres, los cuales en un solo día superan los S/20 millones”, anotó.

Bodegueros

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), consideran que la medida de Castillo afectará gravemente su negocio, ya golpeado por el alza de precios y la crisis de la pandemia.

“Un día de pérdida es un día que no comes. Un día de venta involucra un 10% del negocio. Los precios han subido, Hay muchos socios que han manifestado que no van a seguir con el negocio y otros que ya lo dejaron”, apuntó Andrés Choy, presidente de la ABP.

Sociedad Nacional de Industrias

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) consideró que la inmovilización social ordenada por Castillo atenta contra los derechos fundamentales de los peruanos. “La crisis que atraviesa el país no se resuelve con medidas precipitadas y de espaldas al pueblo, que dañan gravemente la economía de todos los peruanos, principalmente de los más vulnerables. Hoy que buscamos alcanzar la recuperación económica, lo que más se necesita es estabilidad y coherencia para generar más empleo y bienestar para los peruanos”, señaló en un comunicado.

Sistema financiero

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó que, a raíz de la orden de toque de queda de Castillo, la atención al público de bancos e instituciones financieras en Lima y Callao queda suspendida,.

Restaurantes

La Unión de Gremios de Restaurantes del Perú también rechazó la orden de inmovilización social del Gobierno.

“Rechazamos decisiones que solo generan inestabilidad política y social, y que no permiten a la empresa privada desarrollarse de forma adecuada. Venimos subsistiendo a una pandemia que dejó a nuestro gremio en precarias condiciones. Exigimos que el Gobierno tome las medidas adecuadas para la real reactivación de nuestro país, pero cumpliendo con lo que señala la Carta Magna”, agregó.

Turismo

La Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) invocó a las autoridades a derogar el decreto que ordena el toque de queda. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo por cuanto consideramos que vulnera el Estado de Derecho de todo ciudadano de circular libremente por todo el territorio nacional y el derecho a los ciudadanos de trabajar libremente”, subrayó.

Canatur consideró que esta medida afecta negativamente al turismo nacional y lo condena a desaparecer, además de dañar la imagen internacional del país.

Exportadores

La Asociación de Exportadores (ADEX) también se manifestó en contra del toque de queda ordenado por el Gobierno, calificando la decisión de “improvisada, inoportuna e inconstitucional”.

“Es una medida sin sustento que no ha tomado en consideración su impacto negativo en la población y en especial a los millones de personas que obtienen sus ingresos en el día a día; consideramos que se pudo evitar llegar a esta lamentable situación a través de un liderazgo, propuestas técnicas y un diálogo mesurado entre las partes”, indicó el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván.

Empresarios

IPAE Asociación Empresarial se unió al resto de gremios y rechazó tajantemente la medida de inamovilidad en Lima y Callao.

“Manifestamos al presidente y al Consejo de Ministros que este no es el camino para abordar la crisis social que su incapacidad para gobernar ha producido. La medida debe revertirse de inmediato y nunca volverse a aplicar”, expresó.

