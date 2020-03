Después que el Metropolitano cerrara con una hora de anticipación pese al anuncio del alcalde Jorge Muñoz que el transporte funcionaría hasta las 6:30 de la tarde antes del toque de queda, muchos pasajeros se quedaron varados. Uno de ellos fue una joven, quien estaba en shock, al ver todo lo que sucedía en el distrito de Independencia.

La mujer se puso a llorar y un reportero de Latina intercedió para que un patrullero policial la llevara a su casa en San Felipe (Comas), sin embargo, el supuesto final feliz cambiaría en cuestión de minutos.

Lorena Álvarez, conductora del noticiero, se percató que la misma joven que los oficiales habían ofrecido ayudarla, estaba esperando un bus.

“Me bajaron y me dieron pasaje (2 soles). Me bajaron a una señora y a mí, nos dijeron que estaban pasando carros, y solo me dieron pasaje", mencionó la joven entre lágrimas.

Finalmente, el reportero de Latina ofreció llevar a la mujer.