¡Mucho ojo! Gran conmoción ha causado la última medida de Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Y es que el mandatario ordenó la inmovilización social obligatoria, más conocida como toque de queda, a partir de las ocho de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que generó caos en el poco transporte público que aún queda en la capital.

Decenas de personas abarrotaron las estaciones del Metropolitano y del Metro de Lima para poder llegar a sus hogares antes de las ocho de la noche, aunque muchas tuvieron que ser auxiliadas por personal policial puesto que las unidades dejaron de circular en horas de la tarde.

Para todos aquellos que deben salir de sus casas ya que sus actividades están relacionadas con la llegada del coronavirus en el Perú, como personal de salud, comunicadores, trabajadores del estado, personal de recolección de residuos sólidos, empleados vinculados con la producción de alimentos, entre otros, traemos la informacion oficial de los horarios de los servicios de transporte formales de la capital.

METROPOLITANO

Los servicios troncales del Metropolitano trabajarán diariamente desde las 5 a.m. hasta las 8:00 p.m. a partir de este jueves 19 de marzo. Por su parte, las rutas alimentadoras funcionarán desde las 6 a.m. hasta las 7:30 p.m., media hora antes del toque de queda.

METRO DE LIMA

Tras los anuncios de Vizcarra, el Tren Eléctrico cambió de horarios y ahora estará al servicio del público de lunes a domingo, de 7:00 a.m. y 6:00 p.m. Asimismo, por medio de un comunicado, anunciaron que su oficina de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p,m. de Atención al Pasajero, ubicada en la Estación Cabitos, funcionará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a sábado. También puedes llamar gratuitamente al 0800-111-21, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a domingo.