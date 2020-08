Por: Johnny Valle

‘Toshi’ Matsufuji ríe como un niño ‘lorna’ que acaba de realizar su primera travesura. Dice que gracias al estreno mundial de la serie ‘Street Food’ de Netflix , en donde es protagonista en el capítulo dedicado a Perú , las chicas lo contactan desde todos los rincones del planeta. El cocinero de 39 años, que no puede tener novia porque ‘todo el día huelo a pescado’, ahora chatea con una guapa mujer de Pakistán. ‘El otro día tuve que colgarle porque ya tenía que dormir’, confiesa entre carcajadas el dueño de ‘Al toke pez’, ese huarique inevitable e inconfundible que late en el corazón de Surquillo. Quienes conocen a ‘Toshi’ dicen que es el hombre más humilde de la urbe y quienes conocen su barra afirman que su trío marino es el mejor del orbe.

Toshi, en estos días eres más famoso que Christian Meier…

No sé, en verdad. Siempre digo que soy famoso únicamente en el banco porque nadie me quiere prestar dinero, ja, ja, ja.

¿Has visto la serie?

No, todavía. Pero tengo que verla de todas maneras con mi madre. Ella quiere verla.

Estás en una producción que se ve a nivel mundial, ¿cómo te sientes? ¿Ha sido abrumador para ti?

La verdad, sí. Antes he salido en varios medios importantes, pero el alcance de Netflix ha sido totalmente a otro nivel.

¿Le huyes a la popularidad?

Al principio, cuando salía en algún reportaje, sí me vacilaba, porque se lo mostraba a una chica que me gustaba, ja, ja, ja. Ahora no me interesa.

Me decías que trabajas de 6 de la mañana a 9 de la noche. ‘Toshi’, ¿cómo es o era tu vida social?

No tengo. Antes de la pandemia trabajaba y dormía. Ahora igual.

Y una de las declaraciones que das en la serie es que no tienes pareja porque ‘siempre apestas a pescado’…

Eso es cierto. Incluso me han prohibido usar el ascensor delantero de mi edificio porque huelo a pescado, pero igual lo uso. Yo no tengo fines de semana, vacaciones, feriados, nada. Así es difícil compartir tu vida con otra persona.

¿Y uno podría pensar que un cocinero tiene la mitad de la chamba hecha para conquistar a una chica?

La verdad, no sé, a mí no me ha ligado. Había una chica con la que me llevaba bien, pero el tema de los horarios era complicado. Es cruel ofrecerle ese tipo de vida a una persona.

Tienes 39 años, todavía eres joven. ¿No te gustan las fiestas?

La verdad, no. No soy una persona que gusta de andar en grupo.

Ahora con esta exposición, ¿la gente te para en la calle para tomarse fotos contigo?

El otro día estaba en el banco haciendo cola para pagar mi deuda atrasada y le pregunté al de ventanilla cuánto debía. De pronto escuché en la cola a alguien que dijo: ‘¿Tú eres ‘Toshi’ de ‘Al toke pez’?' y justo el de la ventanilla me respondió: ‘Señor, su deuda ha pasado a deuda judicial’... No sabía dónde esconderme.

¿Tienes hobbies?

La bicicleta. Pero me la acaban de robar. Mi hobby siempre ha sido tocar la guitarra.

¿Eres rockero?

Sí, me encanta el rock, el hard rock, el heavy metal.

Toshi Matsufuji de Street Food Latinoamérica se confesó con Trome y lo que ha significado salir en la famosa serie de Netflix

La música pesada...

Sí, pero escucho de todo un poco. Menos reggaeton, esa vaina me da cólera.

¿Cómo te va con la salsa?

Me gusta la salsa dura, no soy muy buen bailarín de salsa, pero me gusta oír salsa dura y también me gusta la guaracha.

¿Y tampoco ves televisión?

No. Al cine no voy hace como 20 años. Prefiero invertir mi tiempo haciendo música o investigando en internet.

¿Usas redes sociales?

Me creé una cuenta en Instagram solo porque una chica me dijo: ‘Oye, sígueme en Instagram’. Al toque creé mi cuenta. Pero no publico nada.

¿Facebook?

Sí, pero de manera personal.

Imagino que con lo de Netflix un montón de chicas te han escrito…

Oye, esta vaina es mejor que Tinder, ja, ja, ja. Es una mina de oro. Me han escrito de todos los países del mundo. Ahora ya no sé qué hacer, porque quieren venir a Perú a visitarme.

Tienes para escoger…

Ya ni puedo escoger, porque supuestamente están casadas conmigo. De repente tengo 6 o 7 novias y yo ni enterado.

Lo que te falta es tiempo.

Ha sido una cosa de locos. Ahorita me da hasta risa. Me está escribiendo todos los días una chica de Pakistán.

¿Y cómo se entienden?

Hablamos en inglés. Incluso me ha llamado por teléfono, le contesté y nos quedamos conversando como una hora, le tuve que decir que tenía que dormir... Hasta hombres me han escrito, se me han mandado.

‘Toshi’, hay una frase muy popular: ‘Somos lo que comemos’. ¿Qué somos los peruanos?

El peruano es un plato de siete colores. Es una mezcla de todo, tiene un poco de papa a la huancaína, de cebiche, tallarín, chanfainita.

¿Y tú qué plato serías?

Yo sería un pescado malogrado, ja, ja, ja. La verdad, sería un pescado barato, un jurel. Creo que sería una papa con atún.

Eres ingeniero agrónomo, tienes un doctorado en química de la Universidad de Surrey en Inglaterra. ¿Por qué te dedicaste a la cocina?

Imagínate a mí construyendo un puente, eso sería un genocidio. Y yo como químico, lo de Líbano hubiera quedado chico.

Al regresar de Inglaterra, comienzas a trabajar en el restaurante de tu padre lavando platos…

Sí, necesitaba trabajar. Cuando mi padre fallece, heredé el restaurante y lo quebré...

En realidad, lo cerraste.

Sí, lo cerré porque me di cuenta de que ya no había más que recorrer. O sea, teníamos los clientes, pero habíamos llegado a un techo y era difícil cambiar los platos de la carta y hacer cambios internos. En ese caso fue más fácil cerrar y empezar de cero.

Y comienza la historia de ‘Al toke pez’…

Así es.

Siempre calificas tu local como un lugar ‘muy feo’…

Lo que pasa es que ‘Al toke pez’ es un acto de rebeldía. Mientras que la tendencia en gastronomía era imitar el modelo europeo, la fineza, lo elegante, mi local es todo lo contrario. Lo importante al final es la comida. Aquí lo que importa es que el dinero del millonario valga igual que el dinero del pobre.

¿Algún consejo para afrontar esta situación?

Para nosotros esto no es nuevo. La economía destruida no es algo que recién vemos, ya lo vimos en los 80 y salimos adelante, además de los gobiernos corruptos que siguieron. El peruano es imaginativo, sabe buscarse su trabajo, ahora lo importante es ofrecer algo único, ser responsable, cumplido. En el Perú hay oportunidades y hay que aprovecharlas.