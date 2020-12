Trabajadores de casinos y tragamonedas piden no ser discriminados laboralmente

Los trabajadores de casinos y tragamonedas solicitaron no ser discriminados laboralmente por parte del gobierno que aún no dispone la apertura de sus centros de trabajo, no obstante que desde hace más de dos meses el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobó el protocolo de bioseguridad correspondiente.

Cinthya Morante, representante de este sector laboral, explicó que, a finales de setiembre pasado además se acordó con el Mincetur que no se expendería bebidas ni alimentos al interior de sus instalaciones.

La vocera subrayó que son más de 85 mil familias de trabajadores formales directos y más de 150 mil indirectos “quienes actualmente se ven perjudicados en su economía por la indiferencia del gobierno del señor Francisco Sagasti”.

“El hambre mata más que el coronavirus. Muchos de nuestros hijos han dejado de estudiar, y varios trabajadores se han tenido que prestar dinero a altos intereses”, comentó Magalie Medina, también representante de los trabajadores.

MUJERES AFECTADAS

Advirtió que esta actividad emplea mayoritariamente a mujeres (hasta un 75%) entre madres solteras o jóvenes estudiantes que “hoy se han visto en la necesidad de convertirse en ambulantes expuestas a contagiarse del coronavirus”.

Morante Balarezo indicó que este viernes miles de trabajadores conjuntamente con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), marcharán hacia el Palacio Legislativo, para alzar su voz de protesta.