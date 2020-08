INDIGNADA. Así se mostró la funcionaria de Magdalena, Susel Parades, tras lo ocurrido el último fin de semanas en la discoteca Thomas RestoBar de Los Olivos, donde 13 personas que participaban en una fiesta clandestima en plena pandemia perdieron la vida en medio de un operativo policial.

“La responsabilidades son múltiples. El dueño del predio, que lo alquila y no revisa a quién se lo ha alquilado; el administrador, el organizador de la fiesta, los cantantes y las propias personas que van, esos son los principales responsables”, dijo la ex gerenta de Fiscalización de La Victoria.

Asimismo, se refirió al alcalde de Los Olivos Felipe Castillo, que en su opinión no ejecutó bien su presupuesto para hacerle frente a este tipo de actividades clandestinas. “Ahora que me dices que tenía plata, mi indignación no tiene límites porque, teniendo plata ¿por qué no has hecho tu trabajo? Merece no solo que lo sancionen penalmente... no sé, los regidores harán algo”, dijo molesta.

Susel Paredes indignada con alcalde de Los Olivos por tragedia en Thomas RestoBar | LATINA

Susel Paredes califcó de doloroso que Castillo esté en su sexto periodo como alcalde del distrito. “El pueblo de Los Olivos tiene que evaluar muy bien. Si escoge autoridades como estas, populistas, que te enamoran y no saben hacer las cosas, el costo de votar mal es la muerte”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado para pensar en las próximas elecciones. “No eligamos al que te promete, al que te dice ‘yo voy a hacer las cosas, como sea las voy a lograr', no ‘como sea’ porque el que hace ‘como sea’ produce estas desgracias”, concluyó.