Judith Yolanda Ortega Godoy (34), quien tiene orden de captura por el presunto delito de homicidio simple, por la muerte de 13 personas en la discoteca ‘Thomas Restobar’ de Los Olivos, se defendió desde la clandestinidad.

“Me voy a ir presa y ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Encima estamos con el tema de la pandemia”, dijo a ‘Reporte Semanal’ la esposa de Job Luque Ayala (37), quien está detenido. Ella y su pareja son arrendatarios del local.

Pese a que no es ubicada, aseguró que no está en la clandestinidad. “Estoy en mi casa, con mis hijos y con mi bebé. Me dicen ‘entrégate’. ¿Cómo dejo a mis bebés?”, señaló.

Se convirtió en madre por quinta vez hace 16 días y tiene una relación de 18 años con Luque. Aseguró que los únicos problemas que tuvo antes fueron con el municipio y Defensa Civil por uso de extintores y enchufes.

SIGUE BÚSQUEDA

Además de Juan Peña Arias, conocido como ‘Juancho Peña’, las autoridades buscan identificar al animador apodado ‘Chacayordi’. “Falta que se agarre a ‘Juancho Peña’ y ‘Chacayordi’ que son los responsables de la convocatoria para ese día”, señaló Job Luque durante la audiencia virtual donde se le dictó 18 meses de prisión preventiva.

Ayer salieron a la luz nuevas imágenes del día de la muerte de 13 personas y se ve a un policía cerrando la puerta.

El ministro del Interior, Jorge Montoya, fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para mañana.

