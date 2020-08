LA PNP SE PRONUNCIA. El general Máximo Rodríguez, defensor legal de la Policía Nacional del Perú, descartó este lunes que se hayan manipulado los videos registrados por cámaras de seguridad de la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, donde murieron 13 personas durante la operación policial, el pasado 22 de agosto.

Dijo que es materia de indagación las informaciones respecto a una posible manipulación del material audiovisual y el presunto cobro por parte de agentes para que los asistentes pudieran salir durante la intervención. “La presunta cobranza tiene que investigarse dentro de Inspectoría como a nivel de la Fiscalía”, indicó.

“Los videos no pueden ser manipulados. Los videos se recuperan. Acá no hay que se borró, que no quiso que se vean [las imágenes]. Le digo con la experiencia profesional que tengo como abogado es que todos los videos se recuperan tanto por la oficina de Informática de la Policía como del Ministerio Público. Si hay duda, eso se recupera”, añadió.

Un reportaje de “Cuarto Poder” reveló imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas Restobar (Los Olivos), que muestran a un sujeto sospechoso que aparece en la escena del crimen y se acerca al lugar donde está el dispositivo que almacenó y registró lo que ocurrió el pasado 22 de agosto.

El dominical indicó que los especialistas del Ministerio Público lograron recuperar las imágenes de las tres cámaras de seguridad del local, pese a que la Policía había indicado, en un dictamen pericial, que no había videos porque los equipos no contaban con el dispositivo DVR.

El programa señaló, en base a sus fuentes, que el sujeto que aparece en las imágenes sería el suboficial PNP Aarón Salcedo Recoba, quien forma parte del Grupo Terna. Además, aseguró que este agente policial es el encargado de grabar en video todos los operativos del Grupo Terna.

Además, Máximo Ramírez reiteró su defensa a la versión de la institución policial respecto a que no se mintió al momento de brindar detalles de la operación realizada en local Thomas Restobar. Aseguró que vienen colaboraron con las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

“Es fácil decir la puerta estuvo cerrada. No pues, la puerta estuvo abierta, semijunta. Quien sella la puerta es el oficial que está bajando. Se arrincona y sella la puerta con su espalda [ante el tumulto] Eso es lo que ha ocurrido. La Policía nunca mintió porque esa puerta no estuvo cerrada. La Policía quiso poner orden. Se generó un desorden originado por las personas que querían huir a costa de lo que sea”, añadió.