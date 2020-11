INDIGNADOS. Así se mostraron los familiares de las trece víctimas que fallecieron en la discoteca Thomas RestoBar de Los Olivos, donde un operativo fallido de la PNP para evitar contagios de coronavirus terminó en tragedia el pasado 22 de agosto.

Según reportó Canal N, el Ministerio Público abrió una denuncia de oficio por el caso, la misma que ya está avanzando, pero los deudos no tienen ninguna información al respecto ni tampoco cuentan con un abogado.

“No nos dan ninguna información acerca del caso, cómo va. Voy a poner la denuncia o a preguntar y me rechazan, me niegan, me mandan a la Dirincri de Los Olivos, a la Dirincri de España”, denunció uno de los familiares de los fallecidos.

Otra de las madres aseguró que se han reunido para hacer un plantón porque no sienten que se haya hecho justicia. “Somos madres de familia que sentimos el dolor de nuestros hijos”, dijo para el referido medio.

“Nos evaden, no nos explican y la vida de nuestros hijos tiene mucho valor. Pedimos que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer tomen cartas en el asunto”, dijo otra familiar de los fallecidos.

Cabe indicar que el fiscal a cargo del caso Thomas RestoBar es Carlos Díaz Casemiro, quien al momento ya citó a los policías que participaron en el operativo.

A casi tres meses de la tragedia en Thomas RestoBar, familiares de las víctimas piden justicia