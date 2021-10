Un sueño hecho realidad para los fanáticos de Transformers en Perú y principalmente en el Cusco. Los vehículos que ‘darán vida’ a los protagonistas de la nueva cinta de la famosa franquicia ‘Transformers: Rise of the Beats’, recorrieron algunas de las principales vías de la Ciudad Imperial y muchas personas aprovecharon para registrar estos inolvidables momentos.

TE VA A INTERESAR: DOS PERRITOS PONEN EN APRIETOS A LA PRODUCCIÓN DE TRANSFORMERS EN EL CUSCO

El impresionante camión Optimus Prime, su compañero autobot Mirage, así como los terrorcons o decepticons Scourge y Nightbird fueron captados a la altura del óvalo Pachacútec. Las unidades sorprendieron a propios y extraños. No es común ver a los conocidos vehículos en el mundo entero, en las calles cusqueñas.

Algunas páginas en redes sociales apuntaron a que los vehículos eran llevados a rodar una escena de una persecución por inmediaciones de la plaza de armas del Cusco.

Sin duda alguna, la sola presencia de Optimus Prime fue suficiente para entusiasmar a los seguidores de la conocida franquicia. El camión más famoso del mundo es conocido por diversas generaciones que disfrutaron de verlo en películas, comics y en la clásica serie animada de mitad de los 80′.

TE VA A INTERESAR: REALIZAN EXPOSICIÓN DE LOS AUTOS MÁS CLÁSICOS DE TRANSFORMERS

580 EXTRAS PARA ESCENA DE LOS TRANSFORMERS EN CUSCO

En tanto, unos 580 extras participaron en una escena de un carnaval ambientado en 1994, realizado en la Plaza Mayor del Cusco, la misma que fue decorada de acuerdo a la ocasión. En esta escena los actores Anthony Ramos y Dominique Fishback fueron los principales protagonistas.

Para la grabación de esta producción, que pondrá en los ojos del mundo a la ciudad imperial del Cusco, se necesito cerrar las adyacentes a la Plaza Mayor. Por ello se restringió el paso de turistas y vecinos de la zona.

Se ha programado que el rodaje de Transformers continúe en esta locación el 11 y 12 de octubre. También se rodarán escenas el Abra Málaga y la ruta hacia la provincia de La Convención.

Otras locaciones que aparecerán en la cinta serán el mítico Machu Picchu, así como en la explanada de Sacsayhuamán y Maras Moray en el Valle Sagrado de Los Incas.

LOS ROBOTS QUE ESTARÁN EN LA CINTA DE TRANSFORMERS

En esta oportunidad se vio en las calles cusqueñas a Optimus Prime, Mirage, Scourge y Nightbird; sin embargo no son los únicos transformers que serán parte de esta película.

Días atrás, el director de la cinta Steven Caple Jr. compartió dos fotografías con otros robots que aparecerán en la producción como Bumblebee, Arcee, Wheeljack y una grúa naranja que sería un decepticons o terrorcons.

Transformers 7: Rise of the Beats no es la única producción internacional que se graba en el Cusco, recordemos que la popular producción La Reina del Sur, encabezada por la reconocida actriz Kate del Castillo.

MÁS INFORMACIÓN:

“Transformers” en Cusco: realizan obras de mejoramiento en la Plaza Mayor antes del rodaje

Optimus Prime y Bumblebee ya están en Sacsayhuamán para rodaje de la nueva cinta de Transformers

Vehículos de Transformers: ‘El despertar de las bestias’ ya están en Maras para comenzar con el rodaje

Muro de Sacsayhuamán se transformaría en un robot en la película “Transformers”

Superestrella de Transformers, Anthony Ramos, mostró su sencillez y saludó a su fans en Cusco