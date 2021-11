Peruano que se respeta. Hace unas semanas finalizó el rodaje de la película ‘Transformers: El despertar de las bestias’ en nuestro país, pero en un pequeño taller de Villa El Salvador encontramos un Optimus Prime, que fue confeccionado por Eddy Mendoza (44) , quien desde los 7 años de edad es fanático de este personaje de ficción. La pandemia hizo que guardara este y otros trajes que había elaborado, como Bumblebee; sin embargo, en diciembre volverá, después de casi dos años, a exhibir sus armaduras en Jesús María.

Eddy, eres fanático de los Transformers…

Desde los 7 años, incluso una noche soñé que estaba haciendo un cosplay (disfrazarse de un personaje de ficción) y al despertarme me pregunté si realmente podía hacerlo.

¡Y lo lograste!

Sí, jamás lo imaginé. Trabajé mucho y varios meses en la armadura de Optimus Prime porque no conocía tantos materiales ni cómo usarlos exactamente. No me di por vencido en ningún momento, tenía el objetivo de hacer este traje. Mi hermano Juan Luis me ayudó bastante con sus consejos. Lamentablemente, él falleció hace cuatro meses (se pone nostálgico).

Sus consejos te encaminaron…

Él siempre decía que podía hacer todo lo que me propusiera, solo dependía de mí mismo. Estoy orgulloso de mi trabajo.

¿La pandemia te afectó?

Como a muchas personas. Soy padre soltero y cuido de mis dos hijos. Como se cancelaron los eventos tuve que buscármela y trabajar en lo que sea.

¿Cuántas armaduras tienes?

Unas cuatro: Optimus Prime, Bumblebee, el tiranosaurio rex de Power Rangers y Arcee Prime (robot femenino). Este último traje lo usa mi hija de 17 años.

La pandemia hizo que cancelara sus eventos, pero volverá a mostrar sus armaduras en el Día del Cómic 2021. Fotos: Trome.

Deben ser pesados...

Claro, cuando uso el de Optimus Prime camino con dificultad (risas).

Cuando ven tus armaduras, ¿la gente se asombra?…

Uyyy… se emocionan, se toman fotos y nos preguntan si se puede transformar en auto (risas). Ese entusiasmo me motiva a mejorar cada día y pensar en algo más creativo. Tengo muchos proyectos en mente, pero a veces la falta de tiempo, las responsabilidades con mis hijos y la falta de dinero me detienen.

¿Puedes contarnos alguno de esos proyectos?

Claro, uno ya lo estoy desarrollando y se trata de un Optimus Prime que podrá ser tripulado por el público. Quería mostrarlo en el Día del Cómic, pero aún faltan algunos detalles. Sé que será un boom, muy pronto lo verán.

¿Te presentarás en algún evento?

Sí, recién estoy saliendo a eventos porque todo este tiempo preferí cuidarme en casa. Justo me presentaré con mis armaduras de los Transformers en el Día del Cómic 2021, que se realizará el 16, 17 y 18 de diciembre, en Jesús María.

