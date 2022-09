Dana Laura Sánchez (33) “alaraca” iba por el mercado simulando ser demente, pero realmente estaba en busca de una víctima. Con sus “manos de seda” registraba los bolsillos de los distraídos compradores, pero ella también era seguida de cerca. Los agentes Terna del Escuadrón Verde ya habían detectado su ilícito accionar e iniciaron una investigación. Así, fue descubierta y detenida tras robar 20 soles a una humilde madre de familia que realizaba sus compras en un mercado del distrito de San Juan de Lurigancho.

Al ser intervenida, en la avenida San Martín con el pasaje Villa Hermosa, en San Juan de Lurigancho, Dana Laura Sánchez (33), no tuvo mejor idea que negar los cargos, “nunca le metí la mano, nunca hice eso”, pero cuando los efectivos le mostraron un video del seguimiento y del momento del robo realizado por ella en agravio de una compradora de 60 años, reconoció su delito.

Sin embargo, reclamó airadamente a los efectivos del Escuadrón Verde: “¿Por 20 soles me vas a detener?, no pues que sea por algo más”. Luego, los amenazó con enojarse, “no me hagas esto, pues, porque me voy a alterar, me altero feo”. Y hasta fingió un desmayo para después reaccionar y quejarse de ser maltratada por los policías.

Pese a oponer resistencia, Dana Laura Sánchez (33) fue conducida a la comisaría de Monserrate, en donde se le registro y se halló el dinero de la agraviada.

LADRONA EN GAMARRA

Horas después, en el emporio comercial de Gamarra, María Ysabel Montalvo Odiaga (41) fue detenida cuando pretendía robar el celular a una joven, que esperaba su transporte público a pocos metros de la estación del tren, en el distrito de La Victoria. En su defensa la sospechosa dijo que robaba por necesidad y por su hijo, pero registra denuncias por robo y hurto agravado.

Según contó la agraviada, “me detuve un momento y sentí que metió su mano a mi bolsillo y ahí tenía mi celular. Entonces le día un manazo y apareció la policía, justo a tiempo”.

Al ser interrogada, María Ysabel Montalvo Odiaga (41) se mostró arrepentida y dijo, que, “necesitó plata mi hijo. Es la primera vez que lo hago”. La fémina usaba un bolso negro para fingir que estaba de compras.

Sin embargo, la policía señaló, que, María Ysabel Montalvo Odiaga (41) presenta denuncias por el delito de hurto agravado y robo, ocurrido el pasado mes de agosto tras ser implicada en una banda de asaltantes.

La policía informó, que, en este caso, la intervenida prestó su cuenta bancaria a delincuentes que robaban bajo la modalidad del falso colectivo. Sus cómplices sustraían celulares y exigían dinero a los contactos del agraviado para lo cual daban la cuenta de María Ysabel Montalvo Odiaga (41).

