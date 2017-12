El tremendo fiscal que iba a investigar a Keiko Fujimori

Por Miguel Ramírez / Periodista de investigación



“ESA INVESTIGACIÓN VA A DEMOSTRAR que Keiko Fujimori nunca recibió dinero de Marcelo Odebrecht y su empresa”. Ese es el libreto que repetían los congresistas fujimoristas, luego de que la semana pasada, la Fiscalía anunció que investigará los presuntos aportes de dinero que habría recibido su jefa para sus campañas del 2011 y 2016.



Como se sabe, existe una declaración de Marcelo Odebrecht (‘apóyala más a ella…’) y un apunte en su agenda personal (‘aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’), que corroborarían las mencionadas entregas de dinero a la lideresa de Fuerza Popular. Y también al partido de ‘AG’, como Odebrecht identifica al expresidente Alan García.



¿Por qué tan confiados estaban los fujimoristas? Tal vez porque quien iba a investigar a Keiko Fujimori era el fiscal Germán Juárez, que ayer fue reemplazado por José Domingo Pérez Gómez. Sí, Juárez era el mismísimo fiscal que había demostrado -públicamente- desidia, poco interés o temor en investigarla.



No es cuento. Juárez -quien es respaldado por el irreconocible fiscal de la Nación, Pablo Sánchez- prácticamente se vio obligado en abrir esa investigación debido a la publicación que, a inicios de agosto, hizo el diario brasileño ‘O Globo’, que reseñó lo declarado por Odebrecht.



Un mes antes, en mayo, Juárez no movió un solo dedo cuando el periodista Gustavo Gorriti publicó lo mismo en su portal de investigación IDL-Reporteros. Por si fuera poco, la Fiscalía emitió un comunicado desmintiendo al prestigioso reportero, que fue celebrado por fujimoristas y apristas.



No es lo único. Este columnista corroboró que Juárez tuvo un papel clamorosamente displicente cuando interrogó a Marcelo Odebrecht, en mayo pasado en Curitiba (Brasil). Como se sabe, esa diligencia fue para preguntarle sobre los aportes que habría dado al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, para su campaña electoral del 2011.



Germán Juárez Atoche: Palabra de fiscal

Las preguntas sobre Keiko Fujimori no fueron hechas por Juárez, sino por Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de la expareja presidencial, que participó en ese interrogatorio. Pedraza le preguntó a Odebrecht si había dado aportes a otros aspirantes presidenciales. Respondió que era política de su empresa apoyar a todos los candidatos, principalmente a los que tenían posibilidades de ganar.



“Con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011, debemos haber apoyado a Keiko, eh…probablemente al candidato de Alan García también”, dijo Odebrecht y agregó que ‘eso lo sabe Jorge Barata’, su representante que tuvo en Lima durante más de doce años.



¿Qué creen que sucedió? El fiscal Juárez, en lugar de ahondar en esa revelación, le reclamó al procurador federal brasileño Orlando Martello que los abogados estaban distrayendo el interrogatorio.

Cuando estaba por terminar la diligencia, el propio Martello invitó a ‘Germán’ (Juárez) a formular las últimas preguntas. Todos creyeron que lo haría sobre Keiko y ‘AG’. Juárez preguntó ¡¿cuánto tiempo trabajó Barata en el Perú?!



Ojalá que el nuevo fiscal José Domingo Pérez Gómez -allegado a la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz- cumpla con su papel de verdadero fiscalizador. Nos vemos el otro martes.