Gana platita al toque con el ‘Trome Gol’

El ‘diario papá’ te hará ver un Mundial diferente, ya que podrás ver la participación de la selección peruana con dinero calientito en tus bolsillos, gracias a la promoción que vienen arrasando con todo, el ‘Trome Gol’ , que regala premios de 100 hasta 10 mil soles.



Serán 500 los ganadores en Lima y 500 en el norte. Para participar, debes tener entre tus manos las cartillas correspondientes, las que hay que llenar con las bolillas que aparecerán hasta este martes 5 de junio.



Al completar alguna de las columnas de las cartillas, automáticamente te llevas el premio que se consigna en la parte superior. Más fácil, imposible. Para reclamar tu dinero, debes llamar al 311-6399.

MÁS REGALOS

Y si la suerte no los favorece, no hay por qué preocuparse, ya que tenemos ‘premios consuelo’. Para llevártelos, deberán llenar sus datos personales en el reverso de las cartillas no premiadas, depositarlas en las ánforas autorizadas y participarán en el sorteo de cinco TV de 39 pulgadas más Blu-Ray, cinco notebooks, cuatro smartphones, cuatro cocinas y dos refrigeradoras.



PREMIOS

- 2 premios de 10 mil soles.



- 4 premios de 5 mil soles.



- 8 premios de mil soles.



- 40 premios de 500 soles.



- 46 premios de 200 soles.



- 900 premios de 100 soles.