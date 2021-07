PERUANO QUE SE RESPETA. Soñaba con actuar en grandes teatros e interpretar diferentes papeles que la consagren como una reconocida actriz, pero, la vida quiso; o, el destino, en este caso, llevarla por otros caminos que definieron su futuro. Diana Zavala Camacho (29) es una cantante lírica profesional que se formó para ser musicoterapeuta y aplicar este tipo de terapia no farmacológica a pacientes. Esta carrera no es conocida en el Perú, razón por la cual solo hay seis profesionales de esta carrera en el país, entre ellos, Diana. Ella planea llevar su pasión por la música y tratar con esta novedosa terapia a los pacientes Covid-19, que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales. Ese es su sueño. Conozcamos más sobre el, y lo que nos dice esta talentosa profesional trujillana.

¿Cómo nació esa pasión por la música?

En realidad, fue una cosa de Dios. Iba a presentarme en el taller de teatro de mi colegio Santa Rosa, pero el día de las audiciones me dio fiebre y cuando me sané, ya se habían llenado los cupos; así que me inscribí en el taller de música. Con el tiempo, estudié música y me especialice en canto lírico.

¿Haz participado en los programas concursos ‘La Voz Perú’ o ‘Yo Soy’?

Nunca me he presentado a esos concursos; mi especialidad es canto lírico y no música popular. Empecé una carrera por la rama del canto lírico, y he sido solista en el Conservatorio Regional del Norte Público Carlos Valderrama de Trujillo, canté en el Gran Teatro Nacional y participé en una compañía de ópera de Lima.

Entonces, ¿te gustaría cantar con el tenor Juan Diego Flórez?

He tenido la posibilidad de verlo, pero estoy enfocada en el rubro de la musicoterapia, mi aspiración es seguir formándome en esta carrera y continuar brindando mis clases de canto.

Trujillana anhela aplicar la terapia de musicoterapia en los hospitales del país

¿La musicoterapia es una especialidad de la música?

No, no es una especialidad de la música. El musicoterapeuta utiliza los elementos de la música en pro del bienestar de las personas. No es que cualquier músico puede ser musicoterapeuta. Se recibe una formación clínica y psicológica para abordar temas de salud, física – mental, cognitiva, de lengua, emocional, etc.

¿La carrera tiene un soporte científico?

Te cuento mi experiencia, yo he recibido una acreditación como musicoterapeuta neurológica, otorgado por la Academy of Neurologic Music Therapy en Canadá; esto tiene un aval científico y hay evidencia científica para tratar a personas con enfermedades neurológicos. Nos algo empírico ni se trata de colocar música para relajar como la gente así lo cree. La musicoterapia está enfocada desde un punto activo y receptivo que favorece el bienestar de la persona que sirve como rehabilitación en el sistema límbico, encargado de regular las emociones, entre otros.

¿Podemos aplicar esta terapia para pacientes Covid-19?

Claro que sí. En Argentina, la musicoterapia es una carrera que forma parte del tratamiento médico. Hay un departamento de musicoterapia en los hospitales. Hay musicoterapeutas que acompañan a pacientes críticos de Covid-19. Podemos utilizar técnicas que pueden favorecer temas para mejorar la frecuencia respiratoria y cardiaca del paciente, estimulamos el bienestar y eso disminuye los niveles de ansiedad.

¿En qué países se desarrolla esta terapia no farmacológica?

En Argentina, Canadá, Estados Unidos y muchos países.

Sería maravilloso aplicarlo también en Perú…

Justamente estoy por terminar una especializándome en Argentina de musicoterapia para pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI ) de los hospitales.

¿Te gustaría aplicar esta terapia en el país?

Claro, me encantaría. Presenté un proyecto para ejecutarlo en un hospital de Trujillo, pero no se abrieron las puertas. Espero presentar mayor evidencia científica y brindar estos tratamientos para los pacientes que lo necesitan

Falta mucho para que apliquemos esta terapia aquí…

En Perú, solo somos cinco musicoterapeutas. No es una carrera que exista en el país. Para tener la acreditación se tiene que estudiar en el extranjero. Por ejemplo cursé un Máster de Musicoterapia en la Universidad de Barcelona tras ganar en 2017 la Beca Presidente de la República del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

¿Cómo pueden contactarte?

Pueden escribirme al Facebook (@limbicmusicoterapia)