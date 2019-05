Miembro del Tribunal Constitucional desapareció en Trujillo, armaron un gran despliegue y lo hallaron en un night club

Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, fue reportado como 'desaparecido' durante varias horas el último fin de semana en Trujillo. Sin embargo, después de un gran despliegue de la Policía para hallar al juez constitucional, este fue hallado este lunes en el night club 'Badanys'

El jurista e historiador del Derecho Carlos Ramos Núñez fue buscado intensamente por la Policía durante el domingo y la madrugada del lunes hasta dar con el magistrado, quien fue rastreado en hospitales, clínicas y hasta en la morgue central.



Según el parte policial, Carlos Ramos Núñez fue encontrado en buen estado de salud a las 4:45 a.m. del lunes en el night club 'Badanys' de Trujillo.



Carlos Ramos Núñez llegó a Trujillo el sábado 25 y se alojó en el hotel Hausen. Debido a una serie de actividades que debía cumplir, el juez constitucional solicitó resguardo policial.



Cuando los agentes llegaron al hotel al mediodía del domingo, no lo hallaron, por lo que interrogaron a quienes vieron por última vez a Carlos Ramos Núñez.



Los efectivos policiales se contactaron con el taxista, quien contó que llevó al magistrado hasta el night club Scapes que está ubicado en Huanchaco, pero cuando las autoridades llegaron al lugar tampoco lo encontraron.



Las horas transcurrían. Carlos Ramos Núñez estaba inubicable, pese a que tenía programado un vuelo para regresar a la capital Los policías tuvieron que buscar en todos los rincones de Trujillo hasta hallar al magistrado en el night club 'Badanys'.



Carlos Ramos Núñez estaba en buen estado de salud y solo dijo que había salido del hotel para encontrarse con unos amigos. Las autoridades lo trasladaron a su hotel, quedando en custodia de su personal de seguridad.



Hasta el momento, Carlos Ramos Núñez no ha declarado nada al respecto de este caso.

Parte policial sobre lo que le sucedió a Carlos Ramos Núñez. (1) Parte policial sobre lo que le sucedió a Carlos Ramos Núñez. (1)