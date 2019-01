Degolló al perro de su vecina porque mordió a su hijo: "No sabía que estaba prohibido matar o maltratar un animal" 

Un sujeto degolló al perro de su vecina porque mordió a su hijo en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. La denunciante observó, atónita, cómo el taxista mató a su perro, prefiriendo no meterse por miedo a represalias.

El hombre, quien fue identificado como B. G.P., cortó el cuello del can de su vecina Catalina Chávez, quien no se esperaba la reacción del sujeto que se molestó porque el can mordió a su hijo.



“Yo maté al perro porque mordió la espalda a mi hijo. No sabía que estaba prohibido (matar o maltratar a un animal)”, dijo el hombre tras ser detenido por la Policía en Trujillo.



El asesino del perro podría recibir hasta cuatro años de pena privativa de la libertad por maltrato animal, según el Código Penal.