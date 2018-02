Trujillo: incendio en centro de rehabilitación juvenil habría sido por pelea entre bandas organizadas

El incendio ocurrido en un centro de rehabilitación juvenil de Trujillo, conocido como Ex Floresta, habría sido ocasionado por una pelea entre miembros de bandas organizadas, según comentó el gerente de centros juveniles del Poder Judicial, Julio Magán, a Canal N.



De esta forma, el funcionario descartó los rumores que indicaban que el siniestro fue provocado por un motín o enfrentamiento de los internos con la administración del lugar.



"La causa no es un motín, no es un enfrentamiento de los jóvenes contra la administración de los centros juveniles. Ha sido una pelea entre miembros de bandas organizadas: 'La jauría', del barrio El Porvenir, y 'La gran familia' de El Valle", manifestó Julio Magán.



El entrevistado luego agregó algo que, para muchos, sería alarmante: el 45% de los internos del referido local de rehabilitación son mayores de edad.



El fuego comenzó, explicaron diversos medios, aproximadamente a la 1 de la tarde en una habitación. Los bomberos tuvieron que romper las paredes para así rescatar a las víctimas y ayudar a los heridos, quienes suman más de 30.



Imágenes exclusivas desde el interior de la ex Floresta de Trujillo