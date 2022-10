El virtual nuevo alcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, de Somos Perú , es un personaje polémico. Durante su gestión como burgomaestre del distrito de Moche, impulsó la construcción de dos huacos eróticos que tienen falos gigantescos y se han convertido en un masivo atractivo turístico.

El 19 de abril pasado, rechazó una placa de reconocimiento que le entregó el presidente Pedro Castillo, como parte de la ceremonia en homenaje a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), en Palacio de Gobierno. Para el alcalde la actividad era un “show” y compartió todo lo que había pasado en su cuenta de Facebook.

LEE TAMBIÉN: Museo Larco permitirá tocar huacos eróticos para ayudar en la prevención del cáncer genital

“Se lo devuelvo porque yo no quiero eso, yo quiero pistas y veredas para mi lugar. Yo no quiero señor presidente. No me gustan esos reconocimientos a mí”, se le escucha decir.

FUE ‘HIJO’ DE ACUÑA

A casi el 100 % de las actas contabilizadas por la ONPE, Fernández encabezaba las preferencias electorales con 35.097 %; seguido de José Ruiz, de Alianza para el Progreso, con 21.429 %; y Martín Sifuentes (Trabajo más Trabajo) con 15.559 %. Con estas cifras es el seguro ganador de la alcaldía trujillana. Y le ha dado un duro golpe a APP, que luego de varios años no tendrá alcalde de esa agrupación en Trujillo, antiguo bastión del Apra y cuna de Víctor Raúl Haya de la Torre.

El dolor es más grande para César Acuña, dueño de Alianza Para el Progreso, pues Fernández perteneció a esa agrupación hasta agosto del 2019, cuando fue expulsado. “Me sacan porque vivían de la gestión anterior con puestos de trabajos, con obras, etc. Como en esta gestión no encontraron esas prebendas, me sacan”, aseguró.

Eso no es todo, la locuaz autoridad envió una carta escrita con sangre al entonces presidente Martín Vizcarra por los miles de muertos en la pandemia. Incluso, fue detenido por tratar de impedir que personal de salud se lleve las vacunas contra la covid-19 que no se aplicaron en su localidad.

SE ‘MECHA’ CON POLICÍAS

El año pasado, hizo un controversial llamado a la peligrosa banda de sicarios “Los 80″ de Trujillo y a narcotraficantes para que se “mechen” con la Policía Nacional, por haber sido intervenido durante un operativo de control.

“Uno de los policías me para, le digo: ‘soy el alcalde de Moche’, y me responde, ‘siga nomás’... Más allá me para un policía de nombre Iglesias y otra agente... y por culpa de estos señores, porque primero me dicen que siga y luego me paran, casi accidento a un efectivo que estaba a media pista”, explicó en una grabación para Facebook.

“Hago un llamado a la banda los 80 que se quieran ‘mechar’ con los policías de Moche, escríbanme. Yo mismo me hago de réferi, yo sé por quién apostar en una bronca entre ustedes y la Policía. Vamos a ver quién gana, vamos a ver, quiero ver si (los agentes) se hacen los machitos”, expresó, desatando el repudio de los vecinos y autoridades de la ciudad.

LOS HUACOS ERÓTICOS

A inicios de este año, el alcalde mandó diseñar, construir e instalar un huaco erótico a la entrada de la campiña de Moche. Recreaba los huacos de la cultura Moche hallados en la zona. La escultura destacaba un falo de casi metro y medio y casi de inmediato se convirtió en un atractivo turístico. Los guías llevaban a los visitantes para tomarse fotos, pero al ser subidas las imágenes a redes sociales despertó la curiosidad de miles.

VIDEO DE LOS HUACOS

Pero el 24 de enero, seis sujetos armados tiraron al suelo la escultura de fibra de vidrio y la quemaron lanzándole bombas molotov.

Semanas después el alcalde repuso el huaco gigante y lo acompañó con otro más. Miles de visitantes se toman fotos allí. Incluso, el 24 de febrero, en el Día de los Enamorados, centenares de parejas y novios se fotografiaron al pie de las esculturas, como si fuera un rito de fertilidad. Más tarde se pusieron otras tres esculturas más estratégicamente colocados cerca de las huacas del Sol y la Luna.

Los objetos han generado una gran actividad comercial en la zona. Los vendedores de artesanía, alimentos, bebidas y recuerdos se frotan las manos pues el lugar se ha convertido en un fuerte atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Andrea Arana sobre defensa de Gisela Valcárcel a Melissa Paredes (Un día en el mall)