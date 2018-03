Trujillo: red de alcantarillado de Huanchaco colapsó y afectó negocios y hoteles [VIDEO y FOTOS]

Los turistas que fueron a las playas de Huanchaco por Semana Santa no tuvieron la mejor de las experiencias. Y es que, como informó Canal N, las calles de esta ciudad, ubicada en Trujillo, quedaron afectadas por el colapso de la red de alcantarillado.



Hoteles y negocios fueron perjudicados por el mal olor. De acuerdo con el reporte del mencionado medio, los vecinos de Huanchaco no habrían recibido el apoyo necesario para evitar más daños en un primer momento.



No fueron pocos los turistas que optaron por cambiar de hospedaje o, simplemente, abandonar el balneario. Como si ello fuera suficiente, se indicó que la zona afectada no cuenta con servicio de agua.



Personal del municipio local llegó al lugar para colocar cal y así evitar que el hedor del desagüe siga causando inconvenientes. Esta no sería la primera vez que ocurre algo así.