El asesinato de Orlando Abreu, un joven venezolano que radicaba en el Perú hace dos años, ha conmocionado al mundo. El joven de tan solo 26 años fue ultimado el pasado 26 de enero, cuando trabajaba en su puesto informal cerca del centro histórico de Trujillo.

En las fuertes imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve cómo el asesino, identificado bajo el alias ‘caracortada’, llega hasta su lugar de trabajo y lo amenaza de muerte. “¡No te metas con la gente que te está hablando! ¡Te quiero matar!”, son algunas de las frases que lanza el descontrolado atacante.

Orlando Abreu intenta defenderse y le asegura que ‘no se ha metido con nadie’, pero el sujeto no le tiene piedad y le dispara cuatro veces a quemarropa. El venezolano cae al suelo frente a la mirada de su amigo, que grita por ayuda. “No te me mueras hermano”, se le escucha decir.

Otro video también viralizado en redes sociales muestra la desesperación de vecinos, comerciantes y testigos del crimen, que intentan salvar al joven venezolano. En las imágenes se ve cómo lo cargan entre varios para llevarlo a un taxi, aunque es demasiado tarde.

