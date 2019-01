Falleció el poeta Tulio Mora, miembro del grupo Hora Zero y autor de 'Cementerio General'

El poeta peruano Tulio Mora, miembro del grupo Hora Zero, murió este domingo a los 70 años, pocos días después de que se presentara en España la reedición aumentada de su libro 'Cementerio General'.



"El poeta Tulio Mora nos ha dejado. Su cuerpo ha partido, mas su obra poética y sus palabras quedan con nosotros", informó la Casa de la Literatura Peruana en su cuenta en Twitter.



Tulio Mora nació en la ciudad centro andina de Huancayo el 15 de febrero de 1948 y estudio Literatura en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Fue miembro del movimiento poético Hora Zero, que tuvo entre sus integrantes a otros destacados poetas de la llamada generación del setenta, como Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Manuel Morales y Enrique Verástegui.



Años después de publicar libros como 'Oración frente a un plato de col y otros poemas' y 'Cementerio General', Tulio Mora se dedicó durante este siglo a documentar la historia de Hora Zero y reveló que uno de sus adherentes fue el escritor chileno Roberto Bolaño.



En 2009, publicó el libro 'Hora Zero: los broches mayores del sonido', que en casi 700 páginas pone en relieve la producción de estos artistas y la poco conocida adhesión desde 1975 del joven Bolaño, que se mantuvo vigente hasta la muerte del autor de '2666'.



Tulio Mora, que luego vivió cinco años en México, reveló en ese momento a Efe que el autor de 'Los detectives salvajes' llegó a ceder los derechos para una edición peruana, nunca realizada, de su novela 'Monsieur Pain', que tiene como protagonista a César Vallejo.



Bolaño también rindió tributo a sus compañeros peruanos al escribir un prólogo al libro 'Ave Soul', de Jorge Pimentel, y promover las antologías 'Muchachos desnudos bajo el arco iris de fuego' y 'Hora Zero, la última vanguardia latinoamericana de poesía'.



La Casa de La Literatura recordó que preparaba, para el próximo 13 de febrero, la celebración por los 30 años de 'Cementerio General', mientras que el pasado 10 de enero se presentó la sexta edición, aumentada con nuevos poemas, de este libro en Barcelona, publicada por Ediciones Sin Fin.



Tulio Mora también trabajó como periodista e hizo investigaciones muy documentadas sobre emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000.



Con información de EFE