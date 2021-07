HUARIQUE. Óscar Dilber era tan hábil para zambullirse en los manglares de Aguas Verdes (Tumbes) y pescar conchas negras, cangrejos de manglar, lapas y mejillones que sus amigos lo bautizaron como culebra. “Pescaba rápidito y siempre que iba con mis amigos llevaba limón y sal para preparar un cevichito en la orilla del manglar”, recuerda este tumbesino.

Años después con la responsabilidad de tener una familia y sus deseos de salir adelante y fomentar la prepracion del ceviche al estulilo tumbesino lo llevo a inaugurar ‘El Kule y sus Konchas Negras’ en Chorrillos. “Quería llamarlo culebra, pero ya ese nombre estaba registrado”, menciona. De la variada carta de pescados y mariscos, ofrece la ronda 4 en 1 que consiste en un plato con conchas negra, arroz con mariscos, chicharrón de pescado y cebiche.

El Kule y sus Konchas Negras se encuentra ubicado en Av. Carlos Gil 398, Chorrillos. Referencia: Espalda de la Comisaría de Av. Huaylas, al costado de la clínica San Francisco de Asis. Para delivery, llamar al 922-313-738.

AREQUIPEÑO TRABAJA COMO LAVADOR DE PLATOS Y AHORA ES UN PRÓSPERO EMPRENDEDOR

HUARIQUE. La vida nunca fue fácil para Willi Rospigliosi Cataño (48). Abandonó su natal Arequipa y tuvo que trabajar desde los 10 años en una panadería, luego hizo de todo: fue lavador de platos, mozo…hasta que descubrió su pasión: la gastronomía. Y esa pasión, tiempo después, lo llevó a emprender su negocio propio y abrió ‘Puerto de Chala’, en la zona de Lurín.

Arequipeño destaca con sus sabrosas pizzas

“De niño tuve que trabajar para comer. Pasé por muchas necesidades, pero Dios siempre estuvo a mi lado y me protegió. Aprendí gracias a un maestro huancaíno a hacer panes chapla y ahora eso me está ayudando en mi negocio”, sostiene este emprendedor nacido en Arequipa.

En estos ocho años que ‘Puerto de Chala’ atiende al público existen variedades de platos en su carta, pero es la ‘Pizza a la leña’, la engreída por los vecinos de esta parte de Lima. La pizza contiene rodajas de chancho marinado con pisco, masa artesanal, salsa hecha en casa, queso parmesano mozzarella, cabanossi y rodajas de cebolla blanca. “La pizza me está salvando la vida. Antes no hacía deliverys, no tenía ni una moto, pero a raíz de la pandemia empecé con los deliverys”, cuenta.

Para mayor seguridad de su clientela, Rospigliosi Cataño revela que su personal pasa cada 15 días por pruebas Covid-19. “Es para que mis clientes se sientan seguros y tranquilo a la hora de comer”, dice.

Puerto Chala se encuentra ubicado en Villa Alejandro Mzna. L. Lote 27 1° Etapa Lurín. Para delivery, pueden comunicarse al 492-0851 o revisar su Facebook @restaurantepuertodechala.