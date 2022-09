Jorge Jonathan Franco Huaman (25) llegó a Lima desde Cusco a los 17 años con miles de ilusiones en la mochila. Y aunque ya se dedicaba a bailar caporales desde muy joven, jamás se imaginó dando serenatas tunanteras junto a su elenco ‘Wiñay Tusuy’ y alegrando a más de una cumpleañera.

Además, este estudiante de Administración de Empresas revela que disfruta mucho interpretando al ‘Chuto’, pero con el que realmente se identifica es con el ‘Watrila’, personaje autóctono de la famosa tunantada del valle del Mantaro.

¿Desde cuándo bailas?

Desde que tengo memoria. Empecé en las actividades del colegio. Ya en Lima bailaba caporales en los locales de Santa Anita. Hasta que llegó una jaujina, que ahora es mi enamorada, y al verla bailar tunantada me sorprendió muchísimo. Ahí es cuando me enamoro de este baile que no conocía.

Te enamoraste del baile y de la bailarina...

Sí, ja, ja, ja. Con ambos fue amor a primera vista. Es que la tunantada es una música que transmite mucho sentimiento, elegancia al bailar, y puede generar muchas emociones a las personas.

Se enamoró de la tunantada cuando vio bailar a su enamorada. Foto: Jessica Vicente.

¿Qué la hace tan especial?

Los quiebres, los giros, la prosa, el sonido del arpa, la elegancia, es impresionante. El baile habla de la historia de Jauja posconquista española y cómo conviven los ricos y pobres, será por eso que es tan nostálgica. Tanto me habré enamorado del baile que dejé los caporales y me dediqué por completo a la tunantada.

¿Y cómo nace ‘Wiñay Tusuy’?

‘Wiñay Tusuy’ significa ‘el bailante eterno’. El elenco nació en pandemia porque necesitábamos emprender en algo. Ahora llevamos serenatas tunanteras a cumpleaños, celebraciones, eventos y matrimonios.

¿Qué personajes interpretas?

Bailo como ‘Watrila’ y ‘Chuto’, que es el más conocido. Pero me gusta más ‘Watrila’ porque representa la esencia más autóctona de Jauja. Y me identifiqué porque yo también soy una persona que respeta y valora el folclor tradicional.

¿Cuánto se demoran en aprender una coreografía?

Ahí está la magia de la tunantada. No tenemos coreografías. Claro que hay que saber unos pasos previos, pero el tunantero debe dejarse llevar por la melodía de la música.

Jorge Franco respeta las tradiciones y costumbres de la tunantada y de cada baile folclórico. Foto: Jessica Vicente.

¿Cuál es la serenata que recuerdas con más cariño?

Una vez me llamó una joven para llevar serenata a un cementerio porque su papá había sido tunantero. Llegar al lugar, ver a los familiares, todas esas emociones juntas hicieron que bailáramos como si no hubiera mañana.

¿Crees que el peruano se siente orgulloso de su folclor?

Creo que vamos por ese camino, cada vez hay más jóvenes que quieren bailar. Pero lo más importante es respetar las tradiciones sin cambiar la cultura de cada pueblo.

