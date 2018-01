Twitter viral: joven halla garra de un animal en una lata de atún [FOTOS]

Un joven colombiano denunció en Twitter el extraño hallazgo de una garra de un animal en una lata de atún. Las fotos han horrorizado a más de un usuario y ya son viral.



"Hola @atunvancamps, me salió esta garrita con 6 dedos, ¿gané algo?", escribió Sebastián Heredia en Twitter junto a una imagen.



En las imágenes se puede ver que, entre los pedazos de atún, hay una especie de garra con seis dedos.



Sin embargo, pese a la fotografía, muchos usuarios dudaron de la palabra de Heredia, quien para despejar dudas no demoró en compartir más imágenes en Twitter de su asqueroso hallazgo.



Las siguientes fotos, tomadas desde un ángulo diferente, mostraron que efectivamente se trataba de la garra de un animal y no de un trozo de atún.



¿Qué dijo la marca de enlatados? Atún Van Camps aseguró que investigará "a fondo la situación" para "aclararla lo más pronto posible los sucedido”.



Con esta respuesta, Heredia sintió que la marca de enlatados no creía en su versión, por lo que les respondió lo siguiente en Twitter:



"Seguramente iba a conseguir un topo, cocinarlo cortarle la patica y meterla en una lata de atún solo para joderlos a ustedes. Por favor un poco de seriedad señores".



Luego de que las fotografías se volvieran viral y el caso apareciera en la prensa, el usuario decidió poner en privado su cuenta de Twitter.