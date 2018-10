¡Para no creerlo! Luego de que se viralizada en Facebook la agresión de una pasajera contra un taxista de Uber, a quien golpeó, insultó y humilló, la mujer dio la cara y salió a dar su descargo, aunque se negó a pedir disculpas por su deplorable comportamiento.

"Yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie porque ha sido una reacción, de repente una mala reacción, pero ha sido una reacción", dijo la polémica pasajera de Uber que se volvió viral el Facebook, la misma que fue identificada como Solange.

"El taxista me insultó previamente, antes de que empiece a grabar, me trató horrible, incluso me tocó el brazo empujándome para que yo salga de su taxi", contó la ex usuaria de Uber al mismo tiempo que admitió que había bebido.

Conductor de Uber no la quiso llevar a su casa en San Juan de Miraflores y mujer reacciona agarrándolo a golpes. (Fotos: Video Facebook) Conductor de Uber no la quiso llevar a su casa en San Juan de Miraflores y mujer reacciona agarrándolo a golpes. (Fotos: Video Facebook)

"Yo simplemente le había pedido un minuto, había bebido, estaba sola, quería que me baje al medio de la pista, solo le había pedido un minuto mientras pedía un taxi. Llegaba mi otro taxi y me cambiaba, eso era todo lo que yo quería y él se negó rotundamente diciéndome que a él no se le daba la gana de esperarme porque estaba perdiendo plata", contó la joven en el programa 'Tengo algo que decirte'.

Asimismo, la mujer contó que el chofer se puso histérico y que le tocó el brazo. "Si tú me tocas el brazo yo puedo reaccionar de la misma manera. Es ahí cuando empieza a grabar y a mí me sorprendió tanto y ahí empecé a reír y dije este brother está loco", agregó.

Finalmente, la joven admitió que quizá, si el taxista le hubiera pedido que se baje de una forma más cortés, lo hubiera hecho.

"Si él me lo hubiese dicho de buena manera quizá hasta me bajaba en medio de la pista porque estábamos en medio de la pista. Ni siquiera se pegó a la derecha para bajar, nada". dijo.