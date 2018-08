Uber: Joven denuncia haber sido violada por taxista de aplicativo y pide a las víctimas romper su silencio

¡Hasta cuándo! Luego de que una joven de San Miguel denunciara que fue violentada sexualmente por un taxista de aplicativo, un nuevo caso de violación protagonizada por conductores de app vuelve a generar indignación entre los peruanos. Esta vez la empresa involucrada es Uber.

Según denunció María Claudia Pecho de 23 años, pidió el servicio de taxi de Uber durante la madrugada del último domingo. Había estado festejando el cumpleaños de una amiga momentos antes de su violación.

La joven solicitó el servicio de Uber y la recogieron a la 1:15 am del domingo. Según contó, perdió el conocimiento durante el viaje de regreso a casa, momento en el cual el taxista aprovechó para llevarla a otro lugar.

“Despierto y veo a este hombre encima mío con los pantalones abajo. Yo también, con los pantalones abajo. Y me estaba tocando y luego me penetró”, denunció la joven. Asimismo, contó que no puso resistencia por miedo a que el sujeto tenga un arma. Luego de violarla, la llevó a su casa.

Según María Claudia Pecho, en un primer momento la empresa Uber se negó a brindarle información sobre el taxista. Una vez más le pidieron la orden policial. Una vez que fue identificado como Gianfranco Huaichao Ronto de 27 años, el violador fue detenido en Jicamarca.



La Dra. Rosario Sasieta indicó a El Comercio que el auto que utilizaba el violador tenía todas las lunas polarizadas, incluso la del parabrisas, algo que solo es permitido en algunos casos especiales.

Joven denuncia haber sido violada por taxista de aplicativo y pide a las víctimas romper su silencio

