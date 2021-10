En las últimas horas, Walter Huallpa Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha sido acusado de discriminación luego que se difundiera un video suyo en redes sociales. En las imágenes se observa que el docente dicta su clase, sin embargo, hace un pedido cuestionable a todos sus alumnos.

El docente menciona a sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que hablen como “limeños” y no como “provincianos”. Según se le escucha decir, Huallpa asegura que si lo logran, sus padres se sentirán orgullosos de ellos.

Incluso en el extracto del video, que ya es viral en redes sociales, el profesor indica que las personas que viven en provincia cantan y alargan sus frases.

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, dijo Walter Huallpa, desatando la total indignación en redes sociales.

Una usuaria en Twitter señaló que la actitud racista y clasista del maestro es recurrente en sus clases de la universidad.

“El docente Walter Huallpa es un reconocido racista y clasista en la FIEE de la UNI. No es la primera vez que se tiene un incidente como este, pero parece que este sujeto es intocable, por favor investigar y si es posible retirarlo”, señaló.