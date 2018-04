¡Los universitarios se levantan! La noche del último lunes, estudiantes de la facultades de Derecho, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal tomaron el local principal de la casa de estudios en reclamo por el engorroso proceso de matrícula.

Unos 80 estudiantes dispusieron de la medida de fuerza en reclamo por un mejor proceso de matrícula. Entre sus exigencias está la matrícula virtual, la correcta asignación de profesores y la mejora de la infraestructura de la Universidad Federico Villarreal.

Durante la mañana de este martes, el personal administrativo de la Universidad Federico Villareal se amontonó a las afueras del local principal de la casa de estudios, ya que se vieron impedidos de ingresar por la medida de fuerza.

Los alumnos de la Universidad Federico Villarreal critican que no esté disponible la lista de profesores que van a dictar los cursos. Según manifiestan, se matriculan a sus cursos pero al final los profesores no van a clases.

'Hay muchos casos en los que los profesores mandan a sus asistentes o inclusive a los asistentes de sus asistentes. Hay profesores que no los he conocido. No recibimos ninguna clase por parte de ellos', dijo un estudiante de la Universidad Federico Villarreal consultado por 90 Matinal.



Por otro lado, los estudiantes denuncian que el proceso de matrícula sea presencial en la Universidad Federico Villarreal. Y es que según indican, tienen que exponer su integridad física al acampar de madrugada en plena avenida Colmena para lograr conseguir cupos en sus cursos.

Finalmente, los alumnos de la Facultad de Derecho de Universidad Federico Villarreal contaron que estudian en completo hacinamiento ya que en total son 1.500 estudiantes y solo disponen de ocho aulas.

Alumnos toman la Universidad Nacional Federico Villarreal. Video: 90 Matinal

