Universidad Inca Garcilaso de la Vega expulsó a estudiante que acosaba a joven a pesar de denuncias

¡Al fin! La Universidad Inca Garcilaso de la Vega tomó de decisión de expulsar de manera definitiva a Joseph Padilla, un estudiante denunciado por acosar constantemente, e incluso intentar violar a Daniela, joven que, aterrorizada, lo denunció en varios medios.



“Después de una plena revisión, se ha tomado la resolución de proponer al Consejo Universitario de la universidad la separación definitiva del alumno implicado” , aseguró un representante del Tribunal de Honor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Según informó 90 Matinal, representantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega citaron tres veces a Joseph Padilla tras la denuncia de Daniela. Según indicaron, solo se presentó en una oportunidad.

“Ha tenido a lo largo de este proceso tres citaciones. Se presentó a la primera, pero no a las dos últimas, con lo cual ya fue motivo para reconocer los actos que él venía cometiendo”, indicó el Tribunal de Honor.

El indignante argumento de acosador de universitaria: "En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia" Joseph Padilla, un estudiante denunciado por acosar constantemente, e incluso intentar violar a Daniela.

Por su parte, Daniela se muestra más tranquila ya que viene recibiendo apoyo del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer y ahora, de su casa de estudios, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

“Se me han brindado las medidas de protección. Tengo un poco más de seguridad a la hora de salir, pero también me da fuerzas que las personas estén siempre diciéndome que puedo salir adelante y que siga siendo fuerte. Eso me da seguridad”, contó Daniela.

Por otro lado, la familia de Joseph Padilla aseguró que el ahora exestudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra internado y recibiendo tratamiento. Asimismo, afirman que ya no se acercará más a Daniela.