¡Terrible! Después de que una joven estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) denunciara que un obsesionado compañero de clases la acosaba constantemente, el agresor salió a dar su descargo.



Consultado por una periodista de Latina, Joseph Padilla Matos reconoció haber acosado a Daniela. "Bueno, ella se alteró y no hice nada. Yo en verdad, no sé cómo fue su teoría, pero estoy de acuerdo con su manifestación, si tengo que afrontar algo, okey. En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia", se defendió.

Daniela contó a Latina que conoció a Joseph Padilla Matos hace tres años pero que recién comenzaron a hablar más frecuentemente hace un año, cuando llevaron juntos un curso de la facultad de Ingeniería Industrial de la UIGV.

La amistad avanzó con normalidad hasta diciembre del año pasado, cuando Daniela notó que Padilla Matos cambió su comportamiento. De pronto se le acercaba mucho y la intentaba tocar, algo que la puso tan nerviosa que tuvo que bloquearlo de sus redes sociales.



“Cuando me quería acompañar al paradero se me acercaba demasiado, quería tocarme y no me agradaba eso. Un día me invita a salir, el 14 de febrero. Yo le explico que no quería tener nada con nadie”, contó la joven.

Allí comenzó su calvario. Y es que la obsesión de Padilla Matos fue en aumento, a tal punto de intentar violar a la joven en el baño de la universidad e incluso amenazarla de muerte.



“En una llamada me dice que sí o sí yo iba a estar con él, porque la idea era de que él tenía que conquistarme como sea para que yo estuviera con él” , agregó la joven denunciante.

El indignante argumento de acosador de universitaria: "En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia", Video: Punto Final

