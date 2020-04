Desmintieron la denuncia. Luego de que un padre de familia haya denunciado en América Hoy que una profesora menospreció a su familia por la zona donde viven en el distrito de Puente Piedra, la universidad en cuestión se pronunció y aclaró el tema.

En un comunicado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UCP), la casa de estudios indica que tras conocer la denuncia, se comunicaron con la alumna y que ella aclaró que la persona que sale en el en vivo de América Hoy no es su padre, sino su tío. Asimismo, aseguraron que la jovencita negó que haya sido maltratada por la docente.

“Nuestra alumna descartó haber recibido comentarios de esa índole por parte de algún integrante del cuerpo académico de nuestra casa de estudios. Nos ha pedido las disculpas del caso por las imprecisiones. En la UPC rechazamos el tipo de comportamiento descrito por el señor quien declaró erradamente ante el medio”, consigna el pronunciamiento.

COBRO DE PENSIONES

La UCP también se refirió al cobro de sus mensualidades y aseguró que no vienen cobrando moras ni cargos administrativos a ningún alumno de la institución 'porque entendemos la situación por la que pasan muchas familias en nuestro país en este momento".

Por otro lado, indicaron que dada la coyuntura, han implementado el programa ‘Ayuda UPC’ con un fondo de 7 millones de soles para ayudar a alumnos que soliciten apoyo económico. Como parte del plan, vienen facilitando becas solidarias, financiamientos, fraccionamiento de cuotas, entre otros.

DENUNCIA

Un hombre denunció en América Hoy que una profesora de la universidad de su hija le pidió vivir a La Molina para que no tenga problemas con el Internet. “¿Solo ellos tienen derecho de hacer estudiar a sus hijas?”, señaló Ever Galindo Tello, quien vive en el cerro La Soledad de Puente Piedra.

“Por donde yo vivo no llega el Internet. Y a la profesora le escribimos para que nos facilite la hora para enviar (el trabajo) y no dice: ‘esta es una institución seria, sino ve a vivir a las la Molina, a las Casuarinas...’”, denunció en 'América Hoy".

“¿Solo ellos tienen derecho de hacer estudiar a sus hijas? No, señor. Yo también genero mi dinero. Mi esposa y mis cuñado me ayudan para que ella estudie. También me dijeron que vaya a una cabina de Internet... ¡pero si está cerrado!”, añadió Ever Galindo Tello.

Asimismo, contó que no pudo pagar la pensión de universidad a tiempo por largas colas y falta de sistema en los bancos. “Está en la universidad UPC. Su pago es 1.775, pero al siguiente mes pagaré con mora. Ayer hice cola en el banco desde las 6 de la mañana; hasta las 2 de la tarde... y cuando entré me dijeron que no hay sistema. Y ahora hice cola desde las 4 de la mañana y recién pude pagar”.

Puente Piedra: Padre denuncia discriminación por parte de una profesora de conocida universidad