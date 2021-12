Decidida a cumplir su sueño de ser doctora, una talentosa joven huancavelicana de 19 años acaba de ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo ha logrado ocupando el primer puesto del cómputo general.

Kiyara Camac Huincho sabe que el camino no es fácil, requiere estudio, dedicación y confianza en uno mismo. Así, desde Lircay, provincia de Angaraes, enrumbó a Lima para rendir su examen presencial de admisión a la Decana de América, en este proceso 2022-I que tuvo en competencia a 22 633 postulantes..

Ella realizó sus tres últimos escolares en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Huancavelica, donde ha sido una de las mejores alumnas.

“Es como internado, fue difícil lejos de casa, exigente, pero aprendí a hacer mis trabajos de investigación, monografías y tengo buena base de inglés. Mi ‘fuerte’ son los cursos de ciencias más que las letras, pero aun así, a Medicina no ingresé en mi primer intento, apenas había terminado el colegio, Y después, con lo de la pandemia, se complicó todo y no pude postular. Estuve un poco decepcionada, fue estresante, me la había pasado estudiando mucho, pero me di cuenta de que me faltaba confiar más en mí, en que mi esfuerzo sí vale”, dijo Kiyara a Trome.

Trome conversó con Kiyara y su papá. Ella es la Joven huancavelicana que ingresó en el primer puesto, cómputo general, del examen de admisión a San Marcos. (Isabel Medina / Compos. Trome)

FAMILIA UNIDA

Sus padres, Haydée Huincho y Eduardo Camac, la apoyaron. “Me seguí preparando y me concentré bien, con mente positiva. Responsabilidad y disciplina, pero sin presionarse, son las claves. Me enteré de que San Marcos tendría un examen de admisión en este mes de Diciembre y me animé a presentarme.. Lo he logrado y sin pensar en que sería en el primer lugar del cómputo general”, expresó a nuestro diario.

La alegría de sus padres, Haydée y Eduardo es grande, pues saben del esfuerzo de su hija y su anhelo de estudiar Medicina en San Marcos.

“Somos huancavelicanos, por trabajo y los estudios nos hemos tenido que separar físicamente, pero siempre unidos y atentos a nuestros hijos. Mi esposa y yo somos docentes de primaria. Ella trabaja en la selva, en San Martín de Pangoa, a cuatro horas hacia adentro cruzando en bote, yo estoy ahora en Lima. Estamos felices por los logros de nuestra Kiyarita y de su hermano, nuestro hijo mayor, que pronto acabará la carrera universitaria de Administración y Finanzas”, dijo Eduardo Camac, el papá de la ‘cachimba’ sanmarquina, a Trome. (Isabel Medina)

SAN MARCOS FELICITA A SUS PRMEROS PUESTOS

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que el área académica con mayor cantidad de inscritos fue Ciencias de la Salud con 8191, seguido de Ingeniería con 6073, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales con 4074.

La UNMSM destacó el mérito de los ingresantes que alcanzaron el puntaje más alto en sus respectivas áreas académicas y .ocuparon los primeros puestos por su dedicación, compromiso y esfuerzo que rindieron sus frutos durante el presente proceso de admisión. Puedes ver si alcanzaste una vacante aquí.

► Kiyara Valentina Camac Huincho (puntaje: 1767.625), primer lugar de Ciencias de la Salud para la especialidad de Medicina Humana y cómputo general de este proceso.

► Michael Anthony Jiumer Ccansaya (1 640.875), primero del área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales de la especialidad de Derecho.

► Daniel Alejandro Chávez Sandoval (1640.875) primer puesto de Matemática.

► Gian Carlos Pérez Ávila (1619.750) primer puesto del área de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Biomédica.

► Bradd Daymond Mendoza Gavilán (1619.750) primer puesto de la carrera de Economía,

SEPA QUE:

*Kiyara contó que ‘sus cursos fuertes son las ciencias. Para letras le ayudaron a reforzar con prácticas, elaborando sus resúmenes y viendo vdeos de YouTube.

*Le gusta el básquet, cantar y ver series de Medicina.

*Traerá a Lima a sus macotas: su perrito Argos y su gata Minina.

*Sus platos favoritos son el cebiche y la trucha, además sabe preparar pizzas y tortas.

