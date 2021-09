Jóvenes talentos de Villa El Salvador, Puente Piedra, El Agustino, Los Olivos y San Miguel, que compitieron entre 26,631 postulantes, con examen de admisión al aire libre, lograron los primeros puestos de las cinco áreas académicas de la ‘Decana de América’: San Marcos.

En el reciente proceso de admisión, realizado por primera vez al aire libre en el campus universitario, el primer puesto para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue un empate.

Trome conversó con José Reyes Tolentino (17) y Dayly Gloria Depaz Doroteo (19), ambos primer puesto del Cómputo General, con 1 683.125 de puntaje cada uno, el máximo logrado en este difícil proceso.

Jóvenes empatan en primer puesto del examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rindieron prueba al aire libre. (Trome / Jorge Cerdán)

JOSÉ A CIENCIAS POLÍTICAS

“Estudiaré Ciencias Políticas, que es tan amplia y en esta coyuntura de acontecimientos políticos que me ha tocado presenciar. Quiero estudiar política y poder aportar a nuestra sociedad”, afirmó José.

José Reyes Tolentino es primer puesto del cómputo general del examen de admisión a San Marcos. En la foto, junto a sus padres Fernando y Rocíío. (Trome / Isabel Medina)

“El año pasado, cuando estaba en quinto de secundaria de mi colegio Saco Oliveros, postulé con el examen virtual y quedé primero del área, pero no podía estudiar porque todavía faltaba un poco para terminar de ser escolar. Ya acabé el colegio, me preparé solo, desde casa, y se ha dado esta sorpresa que me emociona: el primer puesto cómputo general”, comentó contento.

Cuenta que le gusta más los cursos de Historia y Geografía, muy poco Álgebra. En el examen, también resolvió muy bien Matemática, Física y Química, aunque dice que ‘no son su fuerte’. “Gracias a Dios todo salió muy bien y gracias también a mis padres, Rocío Tolentino y Fernando Reyes, quienes con su trabajo de ama de casa y diseñador de interiores nos sacan adelante con mi hermano Lucas que tiene 13 años”, expresó a Trome.

Y añadió: “Mi hermano también me felicitó, me dijo ‘¿Ya ves? Yo sabía que tú podías’. La noticia del ingreso lo hemos celebrado todos, hasta la gallinita Keiko, que es nuestra mascota”, contó.

José Reyes Tolentino es primer puesto del cómputo general del examen de admisión a San Marcos. Enla foto nos muestra a su gallinita Keiko.(Trome / Isabel Medina)

DAYLY A INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

Dayly también cuenta emocionada que estudiará Ingeniería de Telecomunicaciones. Por la pandemia su familia estuvo en una zona a media hora de Barranca, pero no llegaba bien Internet.

“A la mitad de la prueba virtual se fue la señal. Así que esperé al examen presencial y vine a dar mi prueba, al aire libre, con mascarilla, frío y sin techo, pero logré lo que quería. Me ha ido muy bien en Matemática, Literatura, Psicología y Álgebra. Solo tuve unos meses de academia y en pandemia me ayudó de forma virtual el grupo de estudio Select Group”, señaló a Trone.

Dayly Depaz Doroteo es primer puesto del cómputo general del examen de admisión a San Marcos. En la foto, junto a sus padres Marisela y Elmer. (Trome / Isabel Medina)

Dayly añadió que es hija única y con sus padres lloraron con la noticia del primer puesto que les avisaron en la noche del mismo domingo que ella rindió la prueba. Su mamá, que aún se había quedado en el anexo de Huáncar, valle fortaleza, viajó toda la noche para que junto con su esposo que es natural del distrito de Pararín, pudieran acompañar a su hija en la ceremonia de premiación.

“Mis padres, Elmer Depaz y Marisela Doroteo, tienen un taller de servicios de joyería en el Centro de Lima y me han enseñado que uno sale adelante con esfuerzo”, aseguró. (Isabel Medina)

Dayly Depaz Doroteo es primer puesto del cómputo general del examen de admisión a San Marcos. Cuenta que es hincha de la selección peruana, sobre todo de Paolo Guerrero. (Trome / Isabel Medina) (Trome / Isabel Medina)

Dayly Depaz Doroteo es primer puesto del cómputo general del examen de admisión a San Marcos. En la foto, junto a sus padres Marisela y Elmer. (Trome / Isabel Medina).

SEPA QUE:

*José y Dayly señalan que la pandemia les ‘bajoneaba’ para estudiar, pero su familia siempre estuvo apoyándolos.

*Ambos se emocionan viendo jugar a la selección peruana. Además, el es hincha de Alianza Lima, y a ella le gusta más cuando juegan Paolo Guerrero y André Carrillo.

*En platos favoritos: Para él lentejas con pollo frito, y para ella cebiche.

TAMBIÉN BRILLARON EN SUS ÁREAS

Los otros primeros puestos fueron ocupados por:

► Ruth Karen Laurente Garma (Medicina Humana).

► Carolay Maryury Salas Boza (Administración de Negocios Internacionales)

► Moisés David Rojas Cruz (Computación Científica).

Jóvenes primeros puestos del examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rindieron prueba al aire libre. (Trome / Jorge Cerdán)

COMPROMISO CON EL PAÍS

En el evento de premiación a los primeros puestos de ingresantes a San Marcos también estuvieron presentes el director general de la Oficina Central de Admisión (OCA), Ricardo Masuda Toyofuku, el vicerrector académico de pregrado, Carlos Cabrera Carranza, entre otras autoridades.

La doctora Jerí Ramón Ruffner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destacó que el proceso de admisión ha marcado un hecho histórico, con examen al aire libre y presentación de números artísticos para que el alumno vaya entendiendo que en San Marcos no solamente se aprende conocimiento sino también se proactiva el arte, la cultura, la ciencia y la investigación como elementos de desarrollo de cada uno de los seres humanos.

“San Marcos es universidad líder, humanista. Ha escrito la historia del Perú, gestora de la Independencia, de donde han salido grandes pensadores, grandes escritores, filósofos, abogados, médicos, administradores, economistas, psicólogos, sociólogos, farmacéuticos, literatos... los mejores escritores, historiadores de renombre internacional (...)”, manifestó.

Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en ceremonia de premiación a primeros puestos del histórico examen al aire libre. (Trome / Jorge Cerdán)

INGRESANTES DEL BICENTENARIO

“No tenemos nada que envidiar a otras universidades, al contrario, San Marcos marca diferencia a nivel nacional e internacional. No hay sanmarquino que diga que no puede desarrollar lo que se le encarga o que no puede avanzar en un tema que tiene que hacer. San Marcos siempre se ha caracterizado por ser la universidad del pueblo. Es el Perú en pequeño., el reflejo de toda la sociedad. Ustedes son ingresantes del Bicentenario y tienen un compromiso con el país. Sigan poniendo todo el empeño para cumplir sus objetivos y lleguen a culminar su carrera”, sostuvo Jerí Ramón Ruffner.

*La Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrollará en diciembre un nuevo examen de admisión presencial.

*Previo a eso, en octubre realizará el examen presencial de traslado externo dirigido a estudiantes de universidades no licenciadas por Sunedu que buscan continuar sus estudios superiores, “Se trata de un compromiso con el Ministerio de Educación”, dijo la rectora de la UNMSM.