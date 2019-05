Estas son las razones por las que Sunedu decidió no otorgarle el licenciamiento a la Universidad Telesup | VIDEO

Más de 20 mil alumnos de la Universidad Telesup se encuentran en la incertidumbre luego que la Sunedu informara que no se le otorgará el licenciamiento a esta casa superior de estudios por no cumplir con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que se exigen a las universidades. Martín Benavides, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) , detalló una a una de estas razones que los llevaron a tomar esta drástica decisión y por la que la institución deberá cerrar en un plazo de dos años.



En una entrevista con Canal N, el funcionario indicó que la Universidad Telesup no cumplió con estas ocho condiciones básicas, las cuales tienen que ver con una adecuada gestión académica, buena infraestructura, planes de investigación, docentes capacitados, programas de apoyo al estudiante para su inserción laboral e información económica transparente.

La Universidad Privada Telesup es la octava casa de estudios que deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, en un plazo máximo de dos años. Conoce en este video algunas de las principales deficiencias encontradas. pic.twitter.com/7bROe4qFKt — Sunedu (@SuneduPeru) 30 de mayo de 2019

Incluso, remarcó que la Universidad Telesup no subsanó ninguna de las observaciones que se le formularon durante el proceso de licenciamiento.

“Esta universidad tuvo la oportunidad de subsanarlas en aproximadamente un año y medio de procedimiento, y no lo hizo”, afirmó el representante de la Sunedu

EDUCACIÓN A DISTANCIA



Sobre el modelo de educación a distancia que ofrecía la Universidad Telesup no era transparente. “No hemos logrado tener claridad sobre qué consistía el modelo a distancia, los créditos que tenían, cómo se impartían los cursos, cuáles eran las exigencias. No había claridad sobre el modelo académico de la universidad y veíamos que cambiaba de modelo permanentemente”, enfatizó.

Además que la Universidad Telesup no cumplía con los estándares de seguridad en sus laboratorios, pues las carreras vinculadas a la Medicina e Ingeniería no tenían protocolos claros sobre el uso de los residuos y el tratamiento del material tóxico, lo cual representaba un serio riesgo para los estudiantes.

"No hemos logrado tener los proyectos de investigación adecuadamente formulados por parte de la universidad, incluso la universidad Telesup encontró evidencias de plagios y no hemos notado que haya reaccionado de manera positiva", expresó.