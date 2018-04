Universitario vs. Sporting Cristal: Barras bravas se enfrentan a pedradas en los alrededores del Monumental

Un grupo de barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal se agarraron a pedradas y palazos en los alrededores del estadio Monumental donde se juega el clásico entre ambos equipos por el Torneo de Verano. Este enfrentamiento ha causado terror entre los vecinos de Ate Vitarte que tuvieron que esconderse en sus viviendas y lugares seguros para no ser heridos con los objetos que ambas barras se lanzaban.



A pesar del fuerte contingente policial que hay alrededor del Monumental, los efectivos nada han podido hacer para evitar este tipo de violencia entre ambas barras bravas. Los vecinos de Ate temen que haya saqueos.



El video grabado por un usuario de WhatsApp se puede ver cómo algunas personas tuvieron que cerrar un mercado, mientras otros vecinos corrieron hasta sus viviendas a fin de no ser alcanzados por las piedras.



Hasta el momento no se han reportado heridos ni detenidos después de esta trifulca que puso en peligro la seguridad de los asistentes al clásico Universitario vs. Sporting Cristal.